川習會原訂4小時會談100分鐘就結束！ 他抓一貓膩：川普看習近平念稿十分不耐煩

作家汪浩分析，這次美中峰會雙方都在塑造「階段性勝利」，因此就算沒談滿4小時，只要沒破局就是成功。而他也發現一貓膩，就是川普看著習近平念王毅準備的講稿，「看起來十分不耐煩？」 圖：翻攝自汪浩臉書

[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）今（30）日在韓國釜山與中國國家主席習近平進行會晤。不過，原訂4小時會談，在100分鐘就落幕。對此，作家汪浩分析，這次美中峰會雙方都在塑造「階段性勝利」，因此就算沒談滿4小時，只要沒破局就是成功。而他也在公開影像現場發現一貓膩，就是川普看著習近平念王毅準備的講稿，「看起來十分不耐煩？」

「川習會反高潮，沒有破局就算成功？」汪浩表示，六年來第一次川習會，像是一場外交反高潮。原訂4小時的會談，100分鐘草草結束；沒有聯合聲明、沒有共同記者會，甚至連「台灣」都未被提及。川普離場直奔空軍一號返美，留下習近平繼續在韓國參加APEC會議。

廣告 廣告

汪浩指出，表面上，美中達成「框架共識」——美國對中關稅下調10%、稀土問題「已解決」、中國重啟採購美國大豆、承諾打擊芬太尼。川普宣稱「十二分滿意」，習近平則以「朋友與夥伴」收尾。雙方都在塑造「階段性勝利」的氛圍，但實質協議寥寥，更多是口頭意向。

他認為，這場會談的關鍵不在談了什麼，而在沒談什麼。晶片戰、台海局勢、科技封鎖全被擱置。川普需要美中關係緩和，以加強其「和平總統」形象；習近平則以退為進，以拖待變。「沒有破局，就算成功。這是當前美中關係最真實的寫照。暫時的緩和，只是暴風雨前的寧靜。」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

吳瑟致觀點》川普強勢主導！兩人會前「打情罵俏」 習近平難掩「壓力山大」

川習會僅談1小時40分 王定宇：台灣未被放上談判桌、美方堅守「鐵默契」