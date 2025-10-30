川習會原訂4小時「僅90分鐘就結束」！汪浩指「沒破局就算成功」：當前美中關係最真實的寫照... 抓一貓膩：川普看習近平唸稿十分不耐煩？

美國總統川普（Donald Trump）今（30日）在韓國釜山與中國領導人習近平進行會晤；不過，原訂4小時會談，卻僅90分鐘便落幕。對此，英國牛津大學國際關係學博士汪浩分析，這次美中峰會雙方都在塑造「階段性勝利」，因此就算沒談滿4小時，只要沒破局就是成功。

汪浩今日於臉書以「川習會反高潮，沒有破局就算成功？」為題發文指出，6年來第一次川習會，像是一場外交反高潮。汪浩點出，原訂4小時的會談，僅90分鐘便草草結束，「沒有聯合聲明、沒有共同記者會，甚至連『台灣』都未提及」。

汪浩續指，川普離場後，更是直奔空軍一號返美，留下習近平繼續在韓國參加APEC會議。汪浩認為，表面上，美中達成「框架共識」，美國對中關稅下調10%、稀土問題「已解決」、中國重啟採購美國大豆、承諾打擊芬太尼。

汪浩提到，川普宣稱「十二分滿意」，習近平則以「朋友與夥伴」收尾，「雙方都在塑造『階段性勝利』的氛圍，但實質協議寥寥，更多是口頭意向」。汪浩表示，這場會談的關鍵，不在談了什麼，而在沒談什麼，「晶片戰、台海局勢、科技封鎖全被擱置」。

汪浩指出，川普需要美中關係緩和，以加強其「和平總統」形象；習近平則以退為進，以拖待變。他認為，沒有破局，就算成功，「這是當前美中關係最真實的寫照」、「暫時的緩和，只是暴風雨前的寧靜」。

最後，汪浩也從直播中發現貓膩，「川普看著習近平唸中共中央政治局委員王毅準備的講稿，十分不耐煩？」

