川習會又添懸念？美中連會面地點都不同調

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普與中國國家主席習近平，預計將在明（30）日展開備受矚目的川習會，白宮29日晚間公布川普的日程表，顯示川普將在韓國時間30日早上11點、台灣時間早上10點與習近平在慶州見面，不過，根據之前的說法兩人是要在釜山會晤，白宮宣布後不久，中國駐美大使館發言人劉鵬宇隨後在X發文重申川習會在釜山登場，讓人霧裡看花，不知是否僅為白宮筆誤。

根據《韓聯社》報導，根據白宮向媒體公布的川普行程，他將在韓國時間30日早上11點於慶州和習近平會面，然後在韓國時間30日下午12點55分啟程返回美國。然而，這與最初宣布的釜山有所出入，因此引發了一陣混亂。《韓聯社》報導指出，不清楚是白宮工作人員錯誤公布地點，還是兩人會面的場所確實發生了變更。

不過，中國駐美大使館發言人劉鵬宇晚間隨後在Ｘ發文表示，「習近平將在釜山與川普會面」，似乎意味著川習會仍將在釜山登場。

慶州與釜山有何玄機？

亞太經合會（APEC）峰會是在慶州舉行，川普今天也是在慶州與韓國總統李在明會晤，慶州與釜山相距約85公里，車程約1小時。之前有消息指出川普與習近平將在釜山金海機場空軍基地內的「翼峰樓」禮賓室見面，翼峰樓經常舉辦高層領導人峰會，但這還是川普與習近平第一次在空軍基地進行會晤。

外界原本分析，兩人之所以選在釜山金海機場空軍基地，而非就近在慶州會面，是因為維安工作所需，空軍基地本就不對外開放，戒備森嚴，被視為是最高度安全的設施，考慮到韓國民間近期反中與反川普的情緒高漲，選在空軍基地見面或許最穩妥的方案。

