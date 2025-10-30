川習會各有所獲 台灣代表團：對全球經濟、台美談判都是好事

川習會今天(30日)在韓國釜山落幕，美國總統川普(Donald Trump)同意將對中關稅降至47%，中國則將恢復採購美國大豆、保持稀土出口暢通、加強打擊毒品芬太尼走私。台灣APEC(亞太經濟合作會議)代表團成員晚間分析，美中各有所獲，且川習會也能舒緩雙方在貿易、科技互掐脖子的緊張局面，對全球經濟以及台美未來談判都是好事，畢竟美中領導人都不碰面，就是一項不確定性。

針對美中達成的協議內容，是否影響台美談判進度，我方代表團成員表示，雖然美國近期陸續與日本、韓國、中國在貿易談判上取得進展，但是兩國之間的貿易談判，重點是兩國實力以及雙方如何回應彼此要求，因此，各國談判時都有各自想守護及爭取的項目，且是各自獨立的談判線，「我們談我們的、他們談他們的」。

代表團成員說明，川習會談到的稀土管制、芬太尼走私等議題，與台美談判議題不同，台灣談的是與美國加強產業合作，尤其是以台灣模式協助美方發展，美方能否提供台灣廠商赴美投資的協助，是台美談判要確認的重點項目；後續會持續關注美中之間互相實施的措施以及雙邊談判進展，而我方仍是會從國家利益角度，依照賴清德總統所指示的原則與美方進行談判。

這名成員也提到，美韓、美中對於貿易談判進展的說法仍有出入，像是川普稱中方同意啟動向美採購油氣的程序，但目前中方並沒有相關說法；另外，韓美協議當中，針對對美投資的金額解讀，川普與韓方也有所落差，未來仍需觀察，美、中、韓等國的說法是否調整。(編輯：楊翎)