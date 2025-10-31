川習會同框驚見「1超自然現象」！習近平被抓「不科學離地」畫面曝

國際中心／綜合報導





「川習會」事前會面地點各說各地讓外界霧裡看花，直到30日正式在南韓釜山登場，才確認成定局，當天除了兩人會面內容之外，川普與習近平的同框畫面更意外掀起兩人「身高差」的討論，就有網友發現178公分的習近平竟然與190公分的川普「海拔齊高」，瞬間引發猜測、習近平過往被懷疑「偷穿增高鞋墊」討論意外成為網友熱烈討論焦點。









川習會同框「1超自然現象」嚇爛中網！習近平被抓「不科學離地逼近川普」畫面曝光

川普與習近平在釜山「川習會」正式登場，兩人同框畫面意外引發「身高差」熱議。（圖／翻攝自央視@微博）

川習會於南韓釜山登場，兩方人馬在現場針對中美議題討論，沒想到就有網友發現兩人並肩行走的同框畫面，178公分的習近平身高海拔居然跟190公分的川普齊平，讓許多網友猜測習近平是不是在鞋子裡「動手腳」，認為他為了氣場不輸人，在皮鞋裡加了鞋墊，為的就是能跟川普站在一起時，看起來「旗鼓相當」。





網友看到178公分的習近平竟與190公分的川普「海拔齊高」大傻眼，懷疑他鞋裡「動手腳」。（圖／翻攝自央視@微博）

川習兩人會面鏡頭在網路曝光，馬上就讓許多網友想起2017年川普與習近平在北京會面當下，川普身高明明就比習近平高出「半顆頭」，沒想到8年過後，習近平直接「神祕增高」到跟川普相同；除此之外，2015年習近平也曾經跟馬英九見面，兩人都是178公分左右，過去合影看起兩人個頭差不多，但2024年兩人再度見面，習近平以勢不可擋的氣勢超越馬英九半顆頭，更有網友挖出2020年習近平在新冠肺炎表彰大會上，與鍾南山的合影身高也超越對方，但網傳鍾南山應該與習近平178公分差不多，可兩人合影在網路掀起熱議之後，鍾南山的身高資訊就從網路消失了。













