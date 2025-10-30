川習會場外 民眾憂韓國受兩大強國角力影響

（中央社記者廖禹揚釜山30日專電）美國總統川普、中國國家主席習近平今天在韓國釜山舉行雙邊會談，會場周圍住戶、旅客多少都受到維安升級影響，也有民眾擔憂兩大強國角力結果可能影響韓國。

川普與習近平在韓國時間上午11時許，於金海國際機場旁的空軍設施翼峰樓展開雙邊會談，歷時1小時40分鐘，許多國際媒體在會前陸續到接近會場的路口處守候，在來來往往的警察「陪伴」下，等候兩位領導人到場。

前來迎接習近平的中國車隊在上午8時許就進入管制區域，美國車隊則在9時15分左右浩浩蕩蕩開進管制區域。29日就抵韓進行一連串外交活動的川普上午搭乘直升機抵達川習會地點，今天才搭乘專機來韓的習近平接著也抵達會談地點。

管制區域前嚴陣以待的除了媒體與維安員警外，還有一台台遊覽車載來的中國學生及民眾，他們個個手持中韓國旗，在鄰近管制區域的大路兩旁排排站，不時演練著歡迎習近平訪韓的口號。

記者在路口等候時嘗試訪問一名路過的韓國民眾對這次川習會的看法，這名自稱為住在附近的女軍人一聽到是記者，原本不太願意回答問題，確認記者來自台灣、而非中國後，才開口：「如果談得好當然很好，但感覺不會太順利。」

她也表示會擔心美中關係對韓國造成的影響，主要包括安保、經濟方面，「我是軍人，當然認為安保是最重要的」。

另外一名在金海機場準備出境的4、50歲女性則侃侃而談，表示很羨慕中國掌握稀土資源也就掌握許多籌碼，「其他國家買不到的時候，他們就會更強勢」，甚至強過美國。

對於川普與習近平睽違6年在韓國會談，她表示樂見，「這畢竟也是APEC會議的相關活動，應該有助提升韓國的國際地位」。

經過近2小時的等待，川習會結束沒多久，習近平乘坐的車隊快速駛離會場，這場受到國際矚目的雙邊會談也在中國僑民陣陣「熱烈歡迎」的呼聲中落幕。（編輯：周永捷）1141030