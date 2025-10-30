川習會將在釜山登場 反中民眾現場示威
（中央社記者廖禹揚首爾30日專電）美國總統川普及中國國家主席習近平今天將在韓國釜山進行會談，傳聞可能是會面場所的金海國際機場鄰近道路一早就出現反中民眾示威。
美中兩國昨天宣布領導人川普與習近平將在釜山進行雙邊峰會，考慮到兩人的行程，川普規劃今天下午離開韓國、習近平則是今天抵達，外界推測場地可能選在空軍近期進行整修的翼峰樓。
翼峰樓位於金海國際機場旁邊，是2005年釜山亞太經合會（APEC）前夕為了接待外國元首的建築，內部設有會客室，外部也方便飛機起降。
臨近金海機場的大路沿街除了設置鐵柵欄，在早上7時左右就已經部署了機動隊等警力，人數隨著時間流逝不斷增加，維安逐漸升級。
在上午8時左右，疑似習近平車隊出現，進入管制區域；不久後，大馬路對面就出現開著卡車的反中民眾，持大聲公不斷呼喊「習近平out」、「習近平go home」等語句，其中一人頭戴繡有美國空軍圖樣的帽子，還有一人不時揮舞美國國旗，警方嘗試驅離，但示威民眾堅持自己已申報集會，僵持約半小時才停止呼口號。
這次美中峰會將在韓國時間11時（台灣時間10時）舉行，是2019年川習會後，美中兩國領導人首次會面。這次峰會預計將談及稀土、關稅、甚至是地緣政治問題，外界也關心兩人是否可能談及台灣。
川普昨天表示不確定會不會談及台灣，但強調「台灣就是台灣」，某種程度上已經表達立場，可能在中方主動提及時才會討論。（編輯：高照芬）1141030
