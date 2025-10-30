川習會將在韓國登場 盼化解數月來貿易緊張

（中央社韓國慶州市30日綜合外電報導）美國總統川普今天上午將與中國國家主席習近平面對面會談，這為全球兩大經濟體的領導人提供一個機會來穩定因貿易議題而經歷數月動盪的雙邊關係。

川普今天一早就在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文說：「非常期待與中國習主席會面。」

美聯社報導，川普自重返白宮展開第2任期以來，便對中國積極動用關稅手段，加上中國對稀土元素出口實施報復性限制，使得這場會面顯得格外迫切。美中雙方都意識到，沒有任何一方願意冒著讓全球經濟受損，進而危害本國利益的風險。

廣告 廣告

在川習會登場前幾天，美國官員透露，川普無意兌現最近揚言對中國商品加徵100%進口關稅的言論，中國也展現願意放寬稀土出口管制的跡象，並向美國採購大豆。

川普在搭乘空軍一號前往韓國途中向媒體表示，他可能會調降今年稍早針對中國涉及芬太尼生產而加徵的關稅。

川普後來又說：「我預計將降低那項關稅，因為我相信他們將協助我們處理芬太尼問題。」他隨後補充說：「與中國的關係非常好。」

川習會預定今天早上11時（台北時間上午10時）在韓國釜山舉行。釜山是一座港口城市，位於亞太經濟合作會議（APEC）峰會主要會場慶州以南約76公里處。

川普昨天晚上與其他APEC領袖共進晚餐時，被麥克風捕捉到談話內容，川普提到他與習近平的會面將持續「3到4個小時」，之後便返回華府。不過根據白宮行程安排，川普預計中午12時55分（台灣時間上午11時55分）就會從韓國返美。

美中官員本週稍早已在吉隆坡會面，為兩國領導人的會晤奠定基礎。會後，中國首席貿易談判代表李成鋼表示，雙方已達成「初步共識」，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）證實這個說法，並稱他們已建立「非常成功的架構」。

外界預期緊張局勢將緩和，讓夾在美中之間的投資人與企業鬆了一口氣。美國股市因預期川習會將達成貿易架構而上漲。

儘管雙方語氣友好，川普與習近平仍可能發生衝突，因為兩國正在爭奪製造業主導權、發展人工智慧（AI）等新興科技，並試圖在全球事務上發揮影響力，例如俄烏戰爭局勢。川普表示，他不打算與習近平討論台灣安全等議題。

華府智庫「捍衛民主基金會」（Foundation for Defense of Democracies）中國事務高級研究員辛格頓（Craig Singleton）表示：「桌上的擬議協議與這一年來的模式如出一轍：將短期穩定包裝成戰略進展。雙方正在控管局勢的波動，調整到恰到好處的合作程度，以避免危機爆發，但更深層次的競爭依然存在。」

美中雙方都認為，他們相信自己握有向對方施壓的籌碼，而過去一年已展現，任何暫時的進展都可能只是曇花一現。

對川普而言，主要的施壓方式是關稅。中國今年面臨合計達30%的關稅，其中20%與涉及芬太尼生產有關。不過，關稅稅率波動劇烈。4月，川普宣布計劃把對中國商品加徵的關稅調高到145%，但隨後因市場反應而作罷。

本月稍早，在與習近平會晤前，川普又因中國限縮稀土出口，再度威脅要加徵100%進口稅。

習近平則掌控全球經濟的命脈，中國是全球最大稀土礦物生產及加工國，這些礦物廣泛用於戰機、機器人、電動車等高科技產品。中國在10月9日於川習會前再度收緊稀土出口限制，重演雙方不斷利用各自優勢，但在更多貿易會談後又有所退讓的模式。

根據法新社，各界將關注川普是否會降低與芬太尼相關的關稅、美國是否會放寬對高端半導體出口的限制、短影音平台TikTok轉移為美國所有的進展，以及雙方是否會取消彼此向對方船隻徵收的港口費。

美聯社指出，雙方會後動向同樣受到關注。川普打算會後返回華府，而習近平計劃留在韓國，在明天正式登場的APEC峰會期間與區域領袖會晤。

前美國國務院官員、風險與情報顧問公司TD International現任執行長楚斯代爾（Jay Truesdale）說：「習近平看到了機會，可以將中國定位為一個可靠的夥伴，並強化與那些因美國政府關稅政策而感到不滿的國家之間的雙邊與多邊關係。」（編譯：張曉雯）1141030