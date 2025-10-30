川習會將影響台灣？以半導體經驗爭取話語權，盼在APEC敲定關稅
2025年亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會，即將在韓國慶州舉行。峰會期間，可想而知，全球將聚焦於美國總統川普與中國國家主席習近平的會談。台灣方面，則派出總統府資政林信義第三度代表與會，期望在美中角力的夾縫中，以台灣不可或缺的科技實力為槓桿，推進台美實質關稅談判，並鞏固台灣在國際供應鏈中的戰略地位。
在APEC正式登場前，美中之間已完成一場高層次的「權力博弈」。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）證實，雙方達成一項「實質性框架」協議，核心是以避免美國對中國商品加徵100%關稅，換取中國承諾延遲實施對稀土礦物出口的管制，同時將恢復對美國大豆的大量採購，並解決TikTok相關爭議。
然而，專家對此保持高度警覺。政治大學外交系教授劉德海指出，美中高層談判中，台灣議題「不可避免地在談判桌上」，而美國智庫的報告，更呼籲華府應促使台灣「保持克制」，皆顯示台灣的自主性，可能隨時被納入大國交易的框架，風險不容忽視。
將台灣矽盾實力轉化為外交價值
總統賴清德強調，台灣的政策目標，與APEC今年聚焦的「連結、創新、繁榮」方向一致。他期許台灣代表團，向所有APEC領袖及國際社群傳達台灣的三項重要主張：
首先，台灣致力強化經濟韌性。賴清德指出，在強化產業自主與經濟安全的同時，台灣持續打造自由、公平、受法治保障、且可預期的經貿投資環境，並積極推動多元伙伴合作，希望與各國攜手持續促進區域經貿發展。
其次，台灣願意分享先驅產業經驗。面對全球挑戰，台灣正從「製造」轉向「創造」，非常樂意與理念相近的經濟伙伴，分享發展半導體等先驅產業的經驗，並透過加深彼此的投資與經濟互補，為打造高附加價值產業增添活力，深化區域合作。
第三，台灣正加速推動以「人」為本的AI發展。面對AI重塑全球經濟與社會秩序，台灣正加速推動「AI新十大建設」，並推動「健康台灣」，在APEC推廣「智慧健康」倡議，為區域的數位健康與永續治理做出具體貢獻，作為實現APEC共同願景的助力。
林信義則表示，今年韓國主辦國將AI與因應人口變遷列為優先議題，與我國政策目標相呼應。他強調，台灣在半導體、數位科技等領域具有堅實基礎，在AI發展上占有重要地位，有能力也有責任為亞太的繁榮與永續作出貢獻。
他說，代表團將積極分享我國在AI創新及數位健康合作上的具體成果，展現台灣是國際社會中良善、可信賴且負責任的伙伴。
美中「交易式休兵」下的邊緣化風險
儘管美中雙方在峰會前夕透過貿易「框架協議」，暫時避免100%關稅的升級，但專家對此仍保持高度警覺。
政治大學外交學系教授劉德海深入分析指出，美中兩大強權的互動，始終在對抗與合作的紅線上不斷試探。川普政府雖然在表面上強調避免衝突，並尋求互惠合作，但同時，也對中國實施針對晶片出口的「實體清單」限制和擴大徵收港口費等措施，顯示雙邊關係充滿不確定性。
劉德海直言，川普政府的外交思惟，是極度功利且交易式的，他最關心的是經濟收益，而對於盟友的感受和利益，則顯得相對不重視。
劉德海也提醒，無論是在美中高層的通話、談判或即將到來的峰會中，台灣議題都「不可避免地在談判桌上」，面對中國持續將台灣視為其核心政治優先事項，而川普政府則聚焦於從北京獲取巨大經濟利益，台灣的地位很容易成為這場強權交易中的潛在籌碼。
他強調，台灣必須警惕，任何有利於美中關係穩定的提議，都可能包含對台灣主權與自主性的施壓或限制。
APEC場邊關鍵戰役：推進台美關稅談判
在美中交易的陰影下，台灣代表團的另一項關鍵任務，是把握住 APEC 峰會的「天時地利」，推進與美國的關稅談判。
代表團成員中，包括行政院政務委員兼國科會主委吳誠文和行政院政務委員兼經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮，這個組合被外界視為明確展現了台灣欲以「台灣模式」，也就是複製高科技產業聚落經驗到美國投資，作為與美方洽談對等關稅的實質籌碼。
總統府期許，透過林信義代表團豐富的經驗，以及與各經濟體領袖、企業代表的積極交流，能與理念相近的國家開創在各領域合作的機會，同時，為台美關稅議題達成最終共識，創造最有利的條件。
慶州APEC峰會對台灣而言，是驗證其外交韌性與實力的一塊試金石，在美中兩強達成短暫「休戰」的背景下，台灣不僅要警惕來自大國交易的潛在風險，更要積極利用其在AI晶片供應鏈中的獨特優勢，實踐「科技外交」的戰略，穩固與國際社會的實質連結，確保自身利益與國際影響力，不被大國的算計犧牲。
其他人也在看
川習會未提台灣 江啟臣曝隱憂：雙方未談不代表不重要
中國大陸國家主席習近平30日10時在韓國釜山與美國總統川普舉行會晤，雙方會談歷時約1小時40分鐘後結束，未談台灣。立法院副院長江啟臣認為，「台灣議題」不見得成為干擾美中貿易談判的因素。但雙方未談，不代表不重要，AIT新任主席仍懸缺，國安高層應審慎評估目前台美關係之變化及發展。中時新聞網 ・ 22 小時前
美財長稱美中下週可能簽署貿易協議! 證實中國批准TikTok轉讓協議
[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平30日在南韓舉行會談，美中貿易緊張情勢降溫。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）今天接受福斯財經新聞網（Fox Business Network）訪問時表示，美中《吉隆坡協議》（Kuala Lumpur Agreement）已完成文本，雙方最快下週簽署貿易協議。 根據路透社報導，貝森特告訴福斯財經新聞網，《吉隆坡協議》在29日前深夜完成，最快下週可正式交換簽署文件。這是川習會後的直接成果，意味雙方將重啟合作、穩定供應鏈。另一方面，華府決定暫緩實施「附屬公司規則」（Affiliates Rule）一年，該規則原本禁止中國受制裁企業的子公司獲得美國技術出口。 前川普政府官員的尼卡赫塔（Nazak Nikakhtar）直言：「這段時間足以讓中國企業避開制裁。」不過貝森特指出，這是與北京協調後的交換措施，換取中國延後稀土礦物出口限制。這樣的讓步有助雙方恢復對話，避免供應鏈進一步惡化。此外，北京也已承諾本季購買1200萬公噸美國黃豆，並在未來3年每年再增加2500萬公噸。 美國黃豆協會（America新頭殼 ・ 6 小時前
稀土限制延期、關稅警報解除！川習會前，美中達成貿易協議框架
在台灣時間31日的「川習會」前夕，美中貿易談判傳出重大突破。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）於馬來西亞東協峰會場邊證實，雙方已為兩國領導人達成一項「實質性框架」協議，以避免美國對中國商品加徵 100% 關稅，並換取中方承諾延遲收緊稀土出口管制一年。這項協議被視為緩解全球貿易緊張的關鍵遠見雜誌 ・ 1 天前
影／管碧玲劉世芳傻傻分不清？謝龍介「指管為劉」，管媽笑到噴淚出框...吳思瑤轟他：國會反指標
台中爆非洲豬瘟病例，立法院質詢時聚焦廚餘處理與邊境檢疫是否失守，然現場卻爆出爆笑插曲。 中國國民黨立委謝龍介周三（10/29）質詢時認錯人「指管為劉」，全程以「部長」稱呼海委會主委管碧玲，更讚管在馬太鞍溪堰塞湖救災的表現，直到管忍不住笑著當場提醒「那是劉部長，我是主委」。 謝龍介這下才意識到自己把管碧玲誤認成內政部長劉世芳，管與在場人員當場忍俊不禁，場內一片笑聲。 不僅如此，管碧玲一度在台上忍不住笑到「出框」，謝只能尷尬地在台上繼續笑著質詢。管走下質詢台後還一度笑到拭淚，尷尬爆笑的畫面因此在網路與社群媒體上瘋傳。 管碧玲事後在臉書發文，緩頰表示「我年紀比較大，劉部長委屈了」。 民進黨立委吳思瑤則發文痛批謝龍介「連閣員都分不清，是國會反指標」，更喊話應建立不分區立委退場機制，否則國會將持續沈淪。今周刊 ・ 1 天前
Google第三季大爆發！ AI＋雲端雙引擎推營收創高
Google母公司Alphabet繳出強勁的第三季財報，交出史上首度「單季營收突破1,000億美元」的成績單，展現在AI浪潮與數位廣告復甦下的強勁動能。受惠於廣告、雲端及AI基礎建設全面成長，Alphabet股價在盤後漲2.5%，市場信心明顯回溫。理財周刊 ・ 1 天前
■保險超業分享終極心法：陪客戶一起成長
錢多事少離家近，薪水沒有天花板」，超業女王林家榛開頭第一句就說出進入保險業的原因，從事業務十八年以來，不但年薪千萬，更成立通訊處培育下一代優秀的業務團隊，而她透露成功心法竟是大家習以為常卻最難做到的「陪伴」兩個字。理財周刊 ・ 3 小時前
台達電董事長：AI需求“非常好” ，三大新廠年底啟用
台達電(2308)今日舉行第三季法說會，董事長鄭平在最新法說會上表示，目前AI資料中心電源與液冷散熱需求非常強勁，泰國、美國的產能幾乎滿載，「整個產能我們還在追！」為因應急速成長的訂單，泰國三座新廠預計年底啟用，可望為2026年後的出貨高峰提前鋪路。理財周刊 ・ 23 小時前
輝達市值5兆美元、黃仁勳也變「5兆男」！阮慕驊：10兆美元一小步，老黃「這件事」千萬不能做
財經專家阮慕驊才在前一天指出，輝達市值「逼近4.9兆美元」，離10兆美元目標又更近一步，沒想到隔日輝達便強勢突破5兆美元大關，寫下全球企業史上首例。然而在市場狂歡之際，阮慕驊也提醒，黃仁勳「什麼都行，就是不行把晶片賣給中國」，點出在美中科技角力下，輝達未來成長仍面臨關鍵地緣政治風險。今周刊 ・ 12 小時前
跨國企業也出包，德勤用AI產報告被爆幻覺一堆！AI垃圾正形成職場大災難
當你打開信箱，收到同事用AI趕出來的提案報告——洋洋灑灑十幾頁，卻找不到重點。你得花一個小時釐清邏輯、修正錯誤，甚至重寫。這就是職場正在蔓延的「AI工作垃圾」（work slop）。AI垃圾，問題比想像更嚴重全球四大會計師事務所之一的德勤，澳洲分公司因用AI生成報告出錯，部分退款給澳洲政府，為企業敲...商業周刊 ・ 1 天前
川習會登場 朱立倫籲執政黨：台灣應親美不依美
美國總統川普與中國國家主席習近平於台灣時間今（30）日上午10時，在南韓釜山舉行美中元首峰會，這是兩人睽違6年後再度交鋒，外界關注台灣議題是否成為討論焦點。國民黨主席朱立倫30日指出，希望對於中美雙邊的貿易緊張關係或者整個地緣政治是有正面的幫助。不過朱立倫也強調台灣應該親美不能依美，必須要逐漸的重新重啟兩岸之間的一個對話交流。中時新聞網 ・ 1 天前
11月高機率上漲股提前卡位布局
根據過去20年的統計，加權指數在第三季後常迎來一波行情，10月起漲勢機率明顯升溫，尤其11、12月更是表現最強的兩個月，11月上漲機率約有六成、平均漲幅超過1%。理財周刊 ・ 23 小時前
鮑爾放鷹最終今年只降息2碼 ? 鮑爾表明12月將可能暫緩行動
美國聯準會(FED) 在台灣時間30日凌晨2點公布決策，調降聯邦資金利率區間1碼，降為3.75%-4%，並且表示12月1日起停止縮減資產負債表。此消息公布後市場表現持平道瓊工業指數下跌0.16%，收47632.00點，那斯達克指數上漲0.55%，收23958.47點，標準普爾500小跌0.3點，收6890.59點，費城半導體指數上漲1.85%，收7327.93點理財周刊 ・ 1 天前
川習會落幕 卓榮泰：顧好台灣世界會更珍惜重要價值
美國總統川普今天上午在釜山與中國國家主席習近平舉行雙邊會談。對此，行政院長卓榮泰表示，政府會與國人攜手「把台灣守好、顧好」，相信只要台灣堅定立場、共同努力，世界就會更珍惜台灣的重要價值。美國總統川普30日在結束與中國國家主席習近平長達1小時40分鐘的會談後，於返回美國的「空軍一號」專機上向媒體表示，自由時報 ・ 1 天前
票券防詐新世代！首創離線防偽驗證技術，大立數位攜手權可易資訊推全新數位票券平台
台灣演唱會近幾年愈來愈多，偽票、黃牛和詐騙亂象層出不窮，為解決現行票券驗證流程中的多重痛點，上櫃化工股大立高（4716）百分之百轉投資的大立數位28日正式宣布，與擁有多項台灣發明專利的權可易資訊公司共同合作，推出全新數位票券平台——「大立售票 T-KI」。此平台以創新科技為核心，結合安全防偽與環保永遠見雜誌 ・ 12 小時前
維他露、愛之味、全家搶著賣，「無咖啡因麥茶」為何變Z世代新寵？
標榜無糖、無咖啡因的麥茶，正在橫掃超商冰櫃。Z世代為何愛上喝麥茶？這場飲料革命不只讓品牌賺翻，更揭開年輕人健康焦慮的真相。天下雜誌 ・ 1 天前
華城基本盤扎實 操作布局這樣做最安全
今(30)日重電大廠華城(1519)股價正式突破季線關鍵壓力，同步放量走高挑戰重回波段新天價，其實早在價格方面就可以提前注意到10/16日帶量跳空上漲後，就不再跌破下方多重支撐位置，顯示市場有資金買盤流入低檔盤整布局。理財周刊 ・ 1 天前
《日股》日經收盤再締新高 半導體設備廠最猛
【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】日經指數30日開低走高，近中午時刻日本央行宣布，再次把當地利率維持現狀不變後，日經指數的漲幅似乎有擴大跡象。無奈最後上漲動能熄火，日經收在51,325.61點，微幅上漲17.96點。同時，東證收在3,300.79點，也漲22.55點或0.69%。 經過兩天會議之後，在7票維持不變以及2票贊成升息下，日本央行決定再把短期利率放在0.5%不動，同時，日本通膨已41個月都在央行目標值2%以上。 如同外界預估一樣，日本央行已經連率6次都沒有變動利率。就在日本央行做出決定後，日圓兌一美元匯價也走貶，目前在153.74，貶值0.71%，至於走勢的區間，則是在152.17至153.76。 個股中，半導體類股的檢測設備廠雷泰光電飆升21%，同業愛德萬測試漲0.68%，東京威力科創也漲1.54%。人工智慧AI概念股當中，最具代表性的軟銀卻大跌3.7%，相反地，藤倉則大漲3.5%。 分析師認為，到目前為止，人工智慧AI數據中心和晶片相關類股，一直是拉抬日本股市屢創新高的主要因素，不過，日經指數已向上突破51,000點重要心理關卡，要繼續上攻可能需要更多的利多來激勵。時報資訊 ・ 1 天前
輝達就是要T17、T18！2週完成和新壽解約？蔣萬安：會盡快
台北市長蔣萬安昨天正式宣布，輝達決定要落腳北士科T17、T18，不過，有議員憂心，太快亮出底牌，恐怕新壽在和市府解約時候，有機會喊價。蔣萬安今（30）日被問到，是否有可能在兩週完成解約嗎？他表示，新壽接下來會提出成本，之後會盡快完成合意解約的程序。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
《綠能環》泓德能源子公司星星電力 擬砸近30億日圓跨步日本市場
【時報-台北電】泓德能源(6873)子公司星星電力，取得日本公司Helios 1 Godo Kaisha 30%股權，交易總金額上限29億8498萬7仟日圓，舉助有助進入日本自由電力市場，建立跨國儲能資產操作與收益模型。（編輯：張嘉倚）時報資訊 ・ 1 天前
營邦9月EPS 2.24元，成AMD MI450首家合作廠商，股價短線噴逾45%
【財訊快報／記者王宜弘報導】伺服器機殼暨準系統廠營邦(3693)週四(30日)公告9月自結損益，單月稅前盈餘1.07億元，稅後盈餘0.96億元，較同期下滑8%，EPS 2.24元。該公司近日宣布成為AMD MI450系列GPU首家合作廠商，預計明年第二季開始投產，營運動能大增，在此利多消息激勵之下，股價連續噴漲，最高來到385元，短線大漲逾45%，週四開始列為處置股，預收款券、每5分鐘撮合一次，進入「關禁閉」的第一天。因有價證券達公佈注意交易資訊標準，因此為櫃買中心要求公告9月自結損益，單月合併營收為6.43億元，月增37.64%，但年減15.48%，稅後盈餘0.96億元，EPS 2.24元。該公司第二季因匯率因素，提列高額匯損，衝擊單季EPS驟降至0.31元，累計上半年稅後盈餘為3.76億元，較去年同期下滑逾22%，EPS 8.73元，加計9月已賺逾一個股本。據指出，該公司今年業績受AMD併購其客戶ZT的影響，表現未如預期，不過，法人推估也是因為這層關係，營邦得以在AMD MI450晶片中成為首家合作廠商，明年營運大補。財訊快報 ・ 23 小時前