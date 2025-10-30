川習會將影響台灣？以半導體經驗爭取話語權，盼在APEC敲定關稅

2025年亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會，即將在韓國慶州舉行。峰會期間，可想而知，全球將聚焦於美國總統川普與中國國家主席習近平的會談。台灣方面，則派出總統府資政林信義第三度代表與會，期望在美中角力的夾縫中，以台灣不可或缺的科技實力為槓桿，推進台美實質關稅談判，並鞏固台灣在國際供應鏈中的戰略地位。

在APEC正式登場前，美中之間已完成一場高層次的「權力博弈」。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）證實，雙方達成一項「實質性框架」協議，核心是以避免美國對中國商品加徵100%關稅，換取中國承諾延遲實施對稀土礦物出口的管制，同時將恢復對美國大豆的大量採購，並解決TikTok相關爭議。

廣告 廣告

然而，專家對此保持高度警覺。政治大學外交系教授劉德海指出，美中高層談判中，台灣議題「不可避免地在談判桌上」，而美國智庫的報告，更呼籲華府應促使台灣「保持克制」，皆顯示台灣的自主性，可能隨時被納入大國交易的框架，風險不容忽視。

將台灣矽盾實力轉化為外交價值

總統賴清德強調，台灣的政策目標，與APEC今年聚焦的「連結、創新、繁榮」方向一致。他期許台灣代表團，向所有APEC領袖及國際社群傳達台灣的三項重要主張：

首先，台灣致力強化經濟韌性。賴清德指出，在強化產業自主與經濟安全的同時，台灣持續打造自由、公平、受法治保障、且可預期的經貿投資環境，並積極推動多元伙伴合作，希望與各國攜手持續促進區域經貿發展。

其次，台灣願意分享先驅產業經驗。面對全球挑戰，台灣正從「製造」轉向「創造」，非常樂意與理念相近的經濟伙伴，分享發展半導體等先驅產業的經驗，並透過加深彼此的投資與經濟互補，為打造高附加價值產業增添活力，深化區域合作。

第三，台灣正加速推動以「人」為本的AI發展。面對AI重塑全球經濟與社會秩序，台灣正加速推動「AI新十大建設」，並推動「健康台灣」，在APEC推廣「智慧健康」倡議，為區域的數位健康與永續治理做出具體貢獻，作為實現APEC共同願景的助力。

林信義則表示，今年韓國主辦國將AI與因應人口變遷列為優先議題，與我國政策目標相呼應。他強調，台灣在半導體、數位科技等領域具有堅實基礎，在AI發展上占有重要地位，有能力也有責任為亞太的繁榮與永續作出貢獻。

他說，代表團將積極分享我國在AI創新及數位健康合作上的具體成果，展現台灣是國際社會中良善、可信賴且負責任的伙伴。

美中「交易式休兵」下的邊緣化風險

儘管美中雙方在峰會前夕透過貿易「框架協議」，暫時避免100%關稅的升級，但專家對此仍保持高度警覺。

政治大學外交學系教授劉德海深入分析指出，美中兩大強權的互動，始終在對抗與合作的紅線上不斷試探。川普政府雖然在表面上強調避免衝突，並尋求互惠合作，但同時，也對中國實施針對晶片出口的「實體清單」限制和擴大徵收港口費等措施，顯示雙邊關係充滿不確定性。

劉德海直言，川普政府的外交思惟，是極度功利且交易式的，他最關心的是經濟收益，而對於盟友的感受和利益，則顯得相對不重視。

劉德海也提醒，無論是在美中高層的通話、談判或即將到來的峰會中，台灣議題都「不可避免地在談判桌上」，面對中國持續將台灣視為其核心政治優先事項，而川普政府則聚焦於從北京獲取巨大經濟利益，台灣的地位很容易成為這場強權交易中的潛在籌碼。

他強調，台灣必須警惕，任何有利於美中關係穩定的提議，都可能包含對台灣主權與自主性的施壓或限制。

美中雙方在峰會前夕透過貿易「框架協議」，暫時避免100%關稅的升級。（示意圖）shutterstock

APEC場邊關鍵戰役：推進台美關稅談判

在美中交易的陰影下，台灣代表團的另一項關鍵任務，是把握住 APEC 峰會的「天時地利」，推進與美國的關稅談判。

代表團成員中，包括行政院政務委員兼國科會主委吳誠文和行政院政務委員兼經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮，這個組合被外界視為明確展現了台灣欲以「台灣模式」，也就是複製高科技產業聚落經驗到美國投資，作為與美方洽談對等關稅的實質籌碼。

總統府期許，透過林信義代表團豐富的經驗，以及與各經濟體領袖、企業代表的積極交流，能與理念相近的國家開創在各領域合作的機會，同時，為台美關稅議題達成最終共識，創造最有利的條件。

慶州APEC峰會對台灣而言，是驗證其外交韌性與實力的一塊試金石，在美中兩強達成短暫「休戰」的背景下，台灣不僅要警惕來自大國交易的潛在風險，更要積極利用其在AI晶片供應鏈中的獨特優勢，實踐「科技外交」的戰略，穩固與國際社會的實質連結，確保自身利益與國際影響力，不被大國的算計犧牲。