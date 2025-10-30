川習會市場怎麼看？分析師：似戰術性暫停
（中央社台北30日電）川習會今天登場，美國總統川普會後宣布稀土、關稅等議題的結果。路透社指市場對此反應平淡，有分析稱「這看起來像是戰術性暫停，而非戰略上的突破」。
川普上午在韓國釜山與中國國家主席習近平舉行雙邊會談，為時1小時40分鐘，這是川普重返白宮以來首趟亞洲行的重頭戲，也是川普與習近平兩國元首自2019年日本20國集團（G20）峰會以來首次面對面會晤。會談場地位於金海空軍基地內，是一座位於釜山金海國際機場邊緣的韓國空軍基地。
川普在會談後宣布稀土、關稅等議題的結果。據路透社，馬來亞銀行證券駐新加坡大宗經紀業務交易主管Tareck Horchani指出，中美貿易休戰很可能會被視為一種緩解性反彈，而非結構性重啟。
Tareck Horchani說，當這種休戰發生時，雙方首先強調的領域之一是農業，這是美國的政治敏感領域，因為農民是重要票倉。整體來說，這次會談結果看起來像是一次戰術性暫停，而不是戰略上的突破，技術、供應鏈和稀土方面的緊張局面仍未解決。
KENANGA投資銀行駐吉隆坡分析師Muhammad SAIFUDIN BIN SAPUAN也認為這屬於戰術性的停頓，而非結構性的轉變，因為雙方可能都想緩和緊張局勢；但休戰將有助於在短期內穩定全球情緒和貿易預期，而讓全球需求和供應鏈形勢得到緩解，「儘管如此，我們仍然認為，中美之間的結構性脫鉤將繼續左右長期前景」。
香港金利豐證券研究部執行董事黃徳幾則認為，市場已經消化了大部分利多因素，事情的發展可能會有些「虎頭蛇尾」。
川普今天離開釜山後在空軍一號上向媒體表示，與習近平會面後，雙方就關鍵稀土供應達成為期一年的協議，將每年重新協商；中國將立即大量地採購美國黃豆與其他農產品；他並把對中國與芬太尼相關的關稅由20%調降至10%。（編輯：周慧盈/張淑伶）1141030
其他人也在看
川習會後 新華社發布陸方通稿隻字未提台灣
大陸國家主席習近平30日上午在韓國釜山與美國總統川普舉行會晤。據新華社30下午2時許發布的新聞通稿，習近平呼籲，中美「雙...聯合新聞網 ・ 18 小時前
川習會「經濟優先」未提台灣 學者指罕見：我方需審慎以對
中國大陸國家主席習近平和美國總統川普今（30）日在南韓會晤，川普指稱雙方完全未提台灣，引起關注。學者分析，「不談」本身也是信號：此輪會談聚焦止血經濟關係、穩定市場，而非處理敏感政治議題，中美選擇「經濟中廣新聞網 ・ 14 小時前
川普亞洲行展現權力也暴露限制 與習近平會晤達成有限休戰
根據《BBC》的報導，川普此行先後造訪馬來西亞、日本與韓國，所到之處皆受到隆重接待。在馬來西亞，他確保了美國對關鍵礦產資源的取得權，並推動東南亞多國進一步的貿易合作，同時促成一項緩解泰柬邊境緊張局勢的條約，被川普稱為「和平協議」。日本新任首相高市早苗則以隆重...CTWANT ・ 1 小時前
川普縮減美國「難民接收上限7500人」創歷史新低 優先考慮南非白人
根據《BBC》的報導，該政策旨在「出於人道主義考量或符合國家利益」，但並未說明具體削減原因。與前總統拜登任內設定的12萬5000名上限相比，新政策代表大幅縮減。川普政府表示，這7500個名額將「主要分配給南非白人及其他在各自祖國遭受非法或不公正歧視的群體」。公告中沒有...CTWANT ・ 56 分鐘前
豆農笑了！美財長：中國每年將採購2500萬噸
[NOWnews今日新聞]美國總統川普（DonaldTrump）與中國國家主席習近平，昨（30）日在韓國釜山會晤，雙方就近期經貿糾紛達成一些共識，包含川普政府相當重視的大豆外銷問題，因為這關乎美國豆農...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
內向≠社恐！5個i人社交優勢，解鎖你不懂的內向者世界：他們更善於傾聽
你身邊是不是有一些朋友，平時安靜內斂，卻擁有獨特的魅力？他們很可能就是大家口中的「i人」，也就是內向者。別再誤會他們孤僻、自卑、不善交際！其實，i人只是用自己的方式在社交，他們的世界比你想像的更豐富多彩。今天，我們就來解鎖 7 個 i 人的社交密碼，帶你認識內向者不為人知的世界。BEAUTY美人圈 ・ 1 天前
非洲豬瘟延燒 紀姓獸醫：情義已盡 明年不簽特約
紀姓特約獸醫被檢方約談請回。他昨發文指自己是口蹄疫受災戶，1999年結束南部的養豬事業後，回台中開業，那時他簽了犬舍的顧問獸醫師，一年光是賣七合一疫苗就達一萬劑，根本不需要再回到傷心的豬場。聯合新聞網 ・ 1 天前
川習會落幕 中國商務部：美續暫停24%關稅 中暫停稀土管制
川習會今天南韓釜山落幕，中國商務部隨後也主動在官方網站公布中美經貿團隊日前在吉隆坡磋商中達成的成果，包括美國對中國24%關稅繼續暫停一年、美國暫停造船業301調查措施一年，中國也將暫停稀土出口管制措施一年，以及暫停其他相應的反制措施。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 15 小時前
川習會兩強握手難掩經濟困境 受制於國內壓力「貿易戰」陰影仍未散
根據外媒的報導，會晤期間，川普笑稱習近平是個「難纏的談判者」，但仍強調兩人「是朋友」。相較之下，習近平則神情嚴肅地表示：「鑑於兩國國情不同，不可能總是意見一致。作為世界兩大經濟體，出現摩擦是正常的。」經過數月緊張關係後的這場100分鐘會談，未能緩解美中之間的...CTWANT ・ 1 小時前
韓妝產品一定要產自韓國嗎？
韓國護膚品的銷量持續飆升，但其中一些韓妝產品現在是由海外公司生產的。BBC NEWS 中文 ・ 54 分鐘前
輝達台灣總部 權利金估百億
輝達（NVIDIA）台灣總部選址進入最終回，台北市長蔣萬安昨（29）日宣布，輝達已明確表示將把總部設於北投士林科技園區T...聯合新聞網 ・ 1 天前
川習未討論台灣 美前官員推測2原因對台有利
（中央社記者侯姿瑩華盛頓30日專電）全球矚目的川習會落幕，會中未討論台灣議題。美前官員分析，可能原因包括美方表明不想談，或中方知道川普不會在台灣議題上讓步，這2種情況都對台灣有利。中央社 ・ 6 小時前
今天協商了！輝達落腳北士科T17、T18「分手費估約40億」 新壽成本曝光
輝達確定落腳北士科T17、T18。據了解，北市府今已初步與新壽協商「分手費」，除將返還新壽已繳的32億多元，今協商也談到...聯合新聞網 ・ 14 小時前
只談了一百分鐘，川習會宣告結束！沒有記者會、不見聯合宣言，川普為參加「萬聖節派對」搭機趕回美國
韓國釜山金海空軍基地30日迎來美國總統川普與中國國家主席的會晤，但這場全球矚目的「川習會」最終卻以一場百分鐘的晤談草草收場。是兩人談崩了嗎，還是兩人只不過是走個過場，現在沒人清楚實際情況。不過根據媒體報導，川普急著趕回華府參加一場萬聖節派對，所以只好匆匆結束這場重要的峰會，雙方沒有舉行聯合記者會、目前也沒有發佈聯合公告或新聞稿。這場川習會的倉促，幾乎早就寫在......風傳媒 ・ 19 小時前
京華城案勘驗黃景茂偵訊錄影帶 柯文哲嗆「檢察官針對我」
台北地院審理前台北市長柯文哲等人涉京華城容積等弊案，今日下午勘驗台北市前都發局長黃景茂去年9月13日在台北地檢署的部分偵訊錄影片段，勘驗後審判長江俊彥當庭問當事人黃景茂當時的情況，黃景茂說，當時已接近凌晨2點，很晚也很累，筆錄看得很快，時間短促，筆錄看得沒有很清楚仔細就簽名了，事後和律師討論才發現簽自由時報 ・ 15 小時前
台灣人「吃飯內用習慣」掀共鳴 大票人點頭：不自在
每到假日或用餐尖峰時段，許多餐廳為了提高翻桌率，常會詢問客人是否願意與他人併桌，一名女子觀察到，台灣人普遍不習慣與陌生人共桌，即使店內客滿，也多半寧願等待空位或選擇外帶，貼文曝光掀起討論，許多人紛紛表示，除了百貨美食街不得已需要併桌，在其他店家「吃飯是個人時間，不希望被打擾」。中時新聞網 ・ 1 天前
大陸半導體急起直追 黃仁勳語出驚人：僅差「幾奈秒」
中國積極投入半導體產業，輝達執行長黃仁勳更指出，中國大陸僅落後「幾奈秒」，中經院研究顯示，中國可能在2027年前取代台灣，成為最大成熟製程國，而近期最熱門的矽光子，大陸也有超車機會。華為更嗆聲要在三年內超越輝達，挑戰全球產業格局。TVBS新聞網 ・ 1 天前
王子遭控訴「偷吃人妻粿粿」！羅志祥被問秒認：我沒資格評論
娛樂中心／綜合報導前中信兄弟啦啦隊成員粿粿，遭其夫、男星范姜彥豐控訴她與藝人王子出國後「整個人就變了」，且男方握有兩人的關鍵證據。事情曝光後掀起大量關注，王子也承認「過分關心粿粿」，兩人更跨越了朋友的界線。不少藝人被問及此事時也有所回應；對此，男星羅志祥今（30）日被問到相關話題，對於昔日球友捲入風波，他除了強調已與對方斷聯外，也坦言「自己沒資格評論」。民視 ・ 56 分鐘前
MLB／破世界大賽菜鳥投手單場最多K 道奇先發都遭耶薩維奇三振
世界大賽關鍵第5戰，藍鳥隊22歲右投耶薩維奇（Trey Yesavage）領軍6：1搶下重要勝利，對道奇隊先發7局失1分，狂飆12次三振，締造菜鳥投手在世界大賽單場最多K紀錄，道奇打線真的被他狠...聯合新聞網（運動） ・ 21 小時前
習近平站190公分川普旁竟「一樣高」 疑又穿增高鞋撐場面
從兩人在金海國際機場短暫會晤的畫面可見，兩人身高相近，幾乎齊平。然而回顧2017年川普訪問北京時與習近平的合照，當時川普明顯高出習近平半個頭左右。這次視覺落差讓網友紛紛揣測，習近平可能透過鞋子或鞋墊「動手腳」，以撐出氣勢。早在2020年，中國舉辦抗擊新冠肺炎表彰...CTWANT ・ 2 小時前