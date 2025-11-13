川習會後不到2週！中國採購美大豆步伐放緩 業者憂北京做做樣子

美國內布拉斯加州一處大豆田。美聯社資料照片



美國在「川習會」後宣稱與中國達成全面貿易戰停火的協議，但就在全球兩大經濟體關係解凍還不到兩週時間，媒體發現，中國採購美國大豆的步伐似乎已陷入停滯，引發貿易商擔心，中國承諾採購美國大豆的舉措更多是一種外交姿態，而非正式的貿易協議。

彭博社週三（11/12）引述匿名貿易商透露，在上月底出現本季首批訂單的熱潮後，中國對美國大豆的進口似乎有所放緩，並表示目前尚未收到新訂單。這加劇了市場的不確定性，即中國作為美國大豆的最大消費國，是否會像川普政府所聲稱的大量進口大豆。

美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平上月底在南韓釜山會晤後，華府表示，北京承諾在今年底前採購1200萬噸美國大豆，並在未來3年內每年採購2500萬噸。中國尚未證實川普團隊提及的具體承諾，但北京已降低美國大豆關稅，並解除對3家美國出口商的禁令。

新加坡StoneX集團的農產品經紀人康偉強（Kang Wei Cheang，音譯）表示：「業界普遍認為，中國採購1200萬噸美國大豆的承諾，與其說是一項正式的貿易協議，不如說是一種外交姿態。」

過去幾個月，中國大量採購南美大豆，以達成採購來源多元化。荷蘭合作銀行（Rabobank）資深分析師皮斯托亞（Vitor Pistoia）指出，無論美中達成何種貿易協議，未來幾個月中國對豆類的需求預計仍將走低。

另，在大豆最大出口國巴西的新季供應到位前，中國業者需要先消化部分12月至明年1月的到貨量，但業界預估，這一部分需求僅為數百萬噸，遠低於華府提出的年度採購目標。而據貿易商稱，美國大豆仍面臨13%關稅，這更是讓中國業者缺乏訂購的動機。

康偉強指出，美國大豆目前的交易價格高於南美大豆，部分原因在於美中宣布達成貿易協議後出現價格飆升。他補充說，隨著巴西種植季正常推進，且新季供應預計將於明年1月下旬至2月初到位，中國買家對短期內大量採購美國大豆持謹慎態度。

貿易商表示，近期採購美國大豆的多為中國國營企業，其中很大一部分可能會儲入國庫。對商業買家來說，貿易戰停火雖重啟美國供應管道，但美國大豆現在必須與巴西爭奪這一稍縱即逝的銷售窗口期。

