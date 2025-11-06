川習會後川普要幹大事？挺台灣獨立計畫曝光 報告還原「國土安全部」貼文

上（10）月底，美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平在南韓進行會面，僅用時100分鐘的「川習會」是否觸及台灣議題備受關注，雖川普會後向媒體表示雙方並未談及台灣，但而後網路卻傳出「川習會」對話紀錄外流，聲稱川普沒給習近平好臉色看，甚至脫口「台灣主權不在北京嘴巴上」；近日更有社群貼文聲稱，在川習會會後，川普準備宣布「美國承認台灣脫離中國獨立」，預計將於本月稍晚公布聲明。台灣事實查核中心對此發布調查報告。

調查報告顯示，近日社群平台流傳一張「美國國土安全部新聞」X帳號貼文擷圖，內容宣稱川普將在本月稍晚宣布台灣獨立於中國，更疑標註美國在台協會（AIT）。事實查核中心指出，傳言圖片來自X平台的「US Homeland Security News」（美國國土安全部新聞）@defense_civil25，於11月1日晚間所發布的貼文。經查該帳號並非美國國土安全部經營，而是自稱「媒體與新聞」；此外，該帳號大頭貼更是挪用戲劇〈復仇者聯盟〉的神盾局的標誌，明顯與真實美國國土安全部標誌不同。

再者，國外查核組織如路透社、Lead Stories、Check Your Fact等曾多次針對該帳號貼文進行查證，並揭穿其說法，路透社更曾向美國國土安全部發言人確認，此帳號並非由官方經營。此外，事實查核中心檢視白宮官網、X帳號，美國國土安全部官網、X帳號，及川普自創的Truth Socia平台帳號及X帳號，均未看見傳言內容相關說法；另以關鍵字檢索網路，沒有找到任何與傳言內容相關的報導。國際通訊社方面，如路透社、美聯社、BBC等，近期也未有發布傳言所稱的消息。

針對該證號擁有「藍勾勾」，調查報告補充說明，特斯拉執行長馬斯克入主推特（Twitter，現為社群平台X）後做出重大變革，其中包含「藍色勾勾」認證機制，用戶只要支付費用即可獲得認證，因此許多名人、組織、甚至政府單位，都曾被「藍勾勾」機制影響，一度引發亂象。然而，X公司並未宣布取消標籤政策，反而進一度推出「金勾勾」與「銀勾勾」，試圖強化識別度，根據相關守則，「金勾勾」主要用於高級上物認證的官方機構帳號，如彭博社等；「銀勾勾」則為政府組織、政治人物的專屬標籤，如川普和白宮。



