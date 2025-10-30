川習會後我方判斷「陸設定台海議題沒成功」
昨天在南韓釜山舉辦的川習會，並未提及台灣議題，總統府發言人郭雅慧表示，樂見美中領袖交流溝通，台灣會跟美方持續保持密切聯繫，也會與美國合作，共同致力維護印太與台海的區域安全穩定與繁榮。
我APEC代表團成員說，美中能碰面總是好事，對台灣來說，少了一些不確定感；此外，要談台灣議題，從一開始就是北京的議題設定，美方自始至終傳遞的訊息很明確，事後來看，中方的行動沒有成功，美國總統川普說整場川習會都沒有談到台灣。
川普幾度強調沒有談到台灣議題，我方認為，美方對於台美關係立場一致，從川普到國務卿魯比歐，都做出一致的表態，並與我方保持密切聯繫；事後來看，也與我方對川習會的分析和推測吻合。
至於美國的對台政策，我方分析，川普第二任政府的說與做上面，還是非常一致，也相信會持續維持現有政策的立場。
行政院政務委員暨經貿辦總談判代表楊珍妮，昨出席在南韓慶州的APEC雙部長會議後，在當地舉行記者會時透露，與美國副貿易代表史威哲有互動，但基於互信，雙方不透露會談細節。
