川習會後搭機返美 川普機上發文讚會談「最好的還在後頭」

美國總統川普10月30日在南韓釜山與中國國家主席習近平舉行「川習會」後，登上空軍一號專機返美。路透社



美國總統川普30日與中國國家主席習近平在南韓舉行全球矚目的「川習會」，會後川普宣布，對中國整體關稅自57%降至47%，中國商務部則宣布稀土管制、港務費「停戰1年」。川普在返美的專機上發文表示，這次會談「非常棒」，還表示「最好的還在後頭」。

川普在自家社群平台Truth Social發文說：

「我與中國國家主席習近平舉行了一場真正偉大的會面。美國與中國之間彼此懷抱極大的相互尊重，而這種尊重將因這次會談而進一步深化。我們在許多議題上達成一致，即使是其他極為重要的議題，也正接近解決。

我感到極為榮幸的是，習主席已批准中國開始大量採購黃豆、高粱和其他農產品。我們的農民一定會非常高興！事實上，正如我在第一任政府時期說過的，農民們應該立刻去購買更多土地與更大的拖拉機。我要感謝習主席的這項決定。

此外，中國已同意繼續公開、自由地向我國出口稀土、關鍵礦物、磁鐵等。更重要的是，中國已明確表示將與我們密切合作，阻止芬太尼流入我國。他們將幫助我們結束芬太尼危機。

中國也同意啟動購買美國能源的進程。事實上，可能會有一筆規模龐大的交易，涉及從偉大的阿拉斯加州購買石油和天然氣。（能源部長）萊特、（內政部長）柏根以及雙方能源團隊將會面，探討能否敲定這項能源協議。

今天達成的協議將為數以百萬計的美國人帶來繁榮與安全。結束這趟歷史性的亞洲行程後，我正啟程返回華府。我要感謝馬來西亞、日本與南韓的慷慨、友善與盛情款待，同時也感謝昨晚由南韓總統李在明閣下作東晚宴時，出席的澳洲、加拿大、紐西蘭、新加坡、泰國與越南代表。正因為他們，數千億美元正湧入我們的國家。美國再次強大、受人尊敬並備受欽佩。而最好的時刻，即將到來！」

