川習會後火速返美！ 參議院「通過否決對等關稅」





美國總統川普昨（30日）和中國國家主席習近平在韓國會晤後，隨即搭機返國，令人好奇有何事情要處理？儘管外界議論紛紛，但有一件事情他肯定笑不出來，綜合外媒報導指稱，美國參議院同一天舉行投票，最終以4票之差通過決議，試圖推翻川普政府在全球實施的大部分關稅措施，其中還涉及4名倒戈的共和黨議員。

根據《衛報》報導，美國參議院30日投票通過，否決了川普政府對100多個國家實施的全球關稅政策，包括針對巴西與加拿大的貿易措施，在最新一輪投票當中，以51票贊成、47票反對獲得通過，但報導也提到，眾議院不太可能採取任何類似行動。

報導指出，這是本週共和黨第三次與民主黨共同投票支持關稅決議，雙方也曾聯合起來終止針對巴西和加拿大的關稅，在最新表決中，總計4名共和黨參議員倒戈與民主黨站在同一陣線，名單分別是麥康奈爾（Mitch McConnell）、保羅 （Rand Paul）、穆爾科斯基（Lisa Murkowski）、柯林斯（Susan Collins），在川普第二屆任期會有共和黨人出面反對，情況實屬罕見。

《衛報》提到，投票時間點恰逢川普結束為期一週的亞洲行，但即便參議院否決對等關稅決策，但眾議院不太可能採取類似行動，尤其眾議院共和黨人今年稍早還制定一項規則，阻止有關關稅的決議進行全體投票。

報導還引述維吉尼亞州民主黨參議員提姆凱恩（Tim Kaine）的說法，他認為參議院這種象徵性的反對，應該會引起川普的注意，「我在川普第一任期了解到，總統會對這類事情做出反應。當他看到共和黨人開始投票反對他的政策時，即使人數不多，也會給他留下深刻印象，並常常促使他改變自己的行為。」

值得玩味的是，幾乎在參議院投票的同一時間，川普結束川習會後立刻搭機返美，對照提姆凱恩的說法不免引人聯想，他是否為關稅政策遭到否決而急奔回國，但根據《紐約郵報》報導，白宮當地時間週四晚間舉行萬聖節活動，川普準時出現並且攜手夫人對孩童發糖果，究竟參議院的表決是否影響其心情，恐怕只有當事人清楚。

