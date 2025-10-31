川習會後美中公布關稅內容不同？胡采蘋解析

美國總統川普與中國國家主席習近平在韓國釜山舉行川習會。 圖:達志影像/路透社

[Newtalk新聞] 美國總統川普與中國國家主席習近平30日在韓國釜山舉行1小時40分鐘的川習會，雙方針對稀土、芬太尼、部分關稅、大豆出口等問題達成共識，川普宣布對中進口商品的關稅將從57%降至47%，中國卻宣布美國對等關稅24%繼續暫停一年。為何雙方強調的關稅不同？財經網紅胡采蘋解析。

胡采蘋表示，美中貿易戰達成一個休兵協議，大家又搞不清楚美中關稅現在是多少了，她提到根據中方發布的新聞稿，目前芬太尼關稅降10%，因為先前課徵了20%，所以現在芬太尼關稅剩下10%。而所謂的「對等關稅24%繼續暫停一年」，純粹就是話術，因為這部分一直就只有課徵低消的10%

胡采蘋得出，因此對中總關稅就是：2018川普關稅＋芬太尼關稅10%＋對等關稅低消10%

胡采蘋坦言，本來自己也以為2018川普關稅的平均稅率是25%，但川普講了最新的總稅率是47%，所以2018年開始中國出口到美國的商品應該是課了27%的平均關稅。

胡采蘋指出，因為有些商品10%、有些商品25%，而特殊產品有個別關稅，例如電動車是100%，因此會取一個平均關稅。照川普的說法應該就是27%。因此目前美國對中總稅率是27%＋10%＋10%=47%。

至於其他各種禁令，包括被實體清單制裁的公司持股50%以上的子公司、也要一併制裁的FDPR規定，目前暫緩一年。胡采蘋認為，這個規定影響最大的應該就是中國聞泰科技的荷蘭子公司安世半導體，不過荷蘭法院已經搶先一步暫停聞泰的經營權，由法院指派的信託公司管理，所以聞泰也是啞巴吃黃連，川普解禁了他還是無法回到公司去。

另外，引發本波稀土大戰的港口費措施也暫停一年。但有鑑於川普在2019川習會後一個多月左右就再加關稅的前例，胡采蘋笑稱，「雖說是暫停一年，但川普那個脾氣，大家要不要在留言板下注，看看這次可以暫停幾個月。」

