川習會後美中台關係引關注 沈有忠：中國改變現狀

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（中央社記者呂佳蓉台北11日電）川習會後，美中台關係引發國際關注。陸委會副主委沈有忠今天表示，中國持續透過軍事威脅、公務船襲擾及一中敘事對台施壓，真正改變現狀的並非台灣，而是中國；台灣始終維持現狀。

東海大學中國大陸暨區域發展研究中心今天下午在台北舉辦題為「台灣沒有『獨立』問題，只有『被統一』問題」的座談會，關注中國強行設定的統一議題對台灣未來的影響。

沈有忠在會上表示，中國近期藉由東部海域所謂的「專項執法」及相關宣傳，試圖擴大灰色地帶侵擾並改變現狀，其行為不僅缺乏國際法依據，也破壞區域和平穩定。

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沈有忠指出，中國持續透過軍事威脅、公務船襲擾及一中敘事對台施壓，真正改變現狀的並非台灣，而是中國。台灣始終維持現狀，並無追求法理獨立的政策，只有維護主權、守護自由民主生活方式的選擇。

他強調，中國無權代表台灣，也無權片面改變台海現狀。面對威權統一與灰色地帶脅迫，台灣應持續強化自我防衛能力，團結捍衛國家主權與民主制度，以實力維護和平穩定。

東海大學中國大陸暨區域發展研究中心主任林子立表示，長期以來，中國透過對內宣傳與對外論述，持續將台灣描繪成企圖改變現狀的一方，並指控台灣「倚美謀獨」。然而，從實際政策來看，台灣長期維持現狀，無論是民進黨政府執政以來的兩岸政策，或是美國對台政策的基本框架，都未出現根本改變。

林子立強調，當中國藉由川習會後相關發言，再度將台海緊張歸因於台灣時，有必要回到事實層面討論台海現狀的本質，以及究竟是誰在試圖改變現狀。

中正大學政治學系教授蔡榮祥表示，近年兩岸關係緊張的根源，在於中國持續透過軍事演習、灰色地帶行動及各種對台施壓手段片面改變現狀，並未放棄以武力推動統一。美國對台政策一貫強調，兩岸分歧的任何解決方案都必須獲得台灣人民同意，台灣前途應由台灣人民決定。

美國聖湯瑪斯大學政治系講座教授葉耀元指出，「台灣獨立」並非當前最主要的政治問題。美國關切的是台海現狀是否遭到改變，並不認為台灣近年有任何根本改變兩岸現狀的作為；相反地，持續透過軍事擴張、認知作戰及對台施壓改變現狀的是中國。在此框架下，台灣面對的並非獨立問題，而是中國持續推動統一及改變台海現狀所帶來的挑戰。

東海大學陸研中心副執行長洪浦釗表示，討論兩岸關係必須拒絕接受中國設定的問題框架。台灣從來沒有獨立問題，真正存在的是中國對台灣的侵略問題，而「反台獨」正是中國用來合理化侵略的政治語言。

台灣大學政治學系教授陳世民表示，「台灣沒有獨立問題」早在李登輝時期便已提出，其核心在於中華民國作為主權國家早已存在。他指出，台灣面對的是「被統一」的問題，也就是中國持續透過政治、軍事與統戰手段，推動台灣納入中華人民共和國體制。

美國南阿拉巴馬大學犯罪學與政治學系助理教授吳冠昇表示，面對中國持續施壓，台灣應進一步強化民主韌性，深化與民主國家的合作，共同維護自由民主價值。（編輯：楊昇儒）1150611