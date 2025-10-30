川習會後美中能達成共識？許毓仁4點分析

▲川習會今日登場，美國哈德遜研究所（Hudson Institute）資深研究員許毓仁受訪時分析，達成宣言型成果機會仍較高。資料照。（圖／記者嚴俊強攝影）

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普今日在韓國釜山與中國國家主席習近平進行會晤，這是雙方自2019年以來久別重逢，是否能緩和今年以來的美中緊張局勢備受關注，全球靜待雙方能達成何種共識或協議。美國哈德遜研究所（Hudson Institute）資深研究員許毓仁受訪時分析，要達成大交易較為困難，最有可能的仍是宣言和啟動談判機制等成果；至於台灣議題是否上談判桌？他認為，經貿和科技議題切入應比從較硬的安全議題，可能性來得高，美方或許會釋放重視台海穩定和經濟安全發展的混合訊號。

川習會可能達成何種協議？

川普在抵達韓國前預告，芬太尼、抖音、稀土等議題項目將是與習近平會議的焦點，川普極力想達成「交易」，對於雙方在這些項目上會有什麼樣的結果？許毓仁認為，儘管雙方都釋放「交易樂觀」訊號，但真正能落地的協議可能為象徵性多於結構性。

許毓仁指出，這次會面時間有限，雙方議程多元，若想達成「大交易」困難。美國國會、中國內部利益集團（如稀土產業、軍工）都會對過度讓步持疑。多年來美中在技術、貿易、供應鏈上的摩擦累積，雙方針對「履約機制／監督機制」可能猶豫。

許毓仁認為，最可能達成的是一個「宣言＋啟動談判機制」型的成果，而不是立即生效的全面協議。例如：雙方宣布建立稀土／關鍵礦產合作或資訊分享機制；美方承諾暫緩對某類出口管制或新關稅；中方承諾在芬太尼源頭管控上增透明度。抖音可能被作為「象徵性讓步」的議題：比如中國同意允許更大透明或美國監管，但不一定真正出售或轉讓。如果「交易」條件被包裹進台灣或其他地緣安全議題，則可能出現較大政治風險。

川習會難觸及台灣、俄烏戰爭問題？

川普昨日在空軍一號上坦言，與習近平會面時並不一定會談到台灣問題，是否意味著這次會面的討論事項，不會觸及如俄烏戰爭、台灣、更大層面的全球關稅戰等等較硬的核心問題？許毓仁認為，川普不想被媒體或對手定義為「必定觸及台灣問題」，以留出談判餘地。也可能是為了緩和台灣方面的擔憂（如被「交易」掉）而做的姿態。 避免在公開場合過早承諾「一定談台灣」也可避免中國方面覺得被框住議程、保留回旋空間。

許毓仁提到，這次會談可視為以「經貿／供應鏈」為主軸，而安全／地緣政治可能被安排在次級或後續討論，以減少即時衝突。 但不能保證完全避談，即便公開說不一定談台灣，內部討論、領導人私下對話、仍可能觸及這些敏感議題。

他研判，較大可能是談判將先從「低懸但可交易」的經濟／科技議題切入，而較硬的安全議題（如台灣）將儘可能「淡化」或「隱藏」在交換框架中。若中方希望藉此會晤達成「宣示式」成果，他們可能主動避免逼迫美方在台灣等問題上做出明確讓步，而美方亦會傾向先求「可見成果」。

川習會後對台態度是否可能出現轉變？

美國媒體在川習會前不斷釋放訊息，認為中方可能在會談中希望或要求川普，由「不支持台灣獨立」公開改說「反對台灣獨立」，預期在這場會晤後，對於川普對台灣的態度，是否可能出現外交措辭改變，甚至實際的外交轉向？許毓仁提到，中方盼望美方向其在兩岸統一問題上的立場作出更明確承諾。在這次會談中，若中方視為能將經貿讓步換取安全／台灣問題讓步，那麼他們可能會向美方提出措辭修正要求。

許毓仁指出，對川普來說、如果在經貿領域需要「讓步」以取得突破，那麼在台灣問題上留下模糊或讓步空間，也有可能有語言上微調的空間。但同時，美國國內政治（國會、兩黨）對台灣支持較堅定；若川普做出較明顯偏向北京的措辭轉變，可能在選舉／國會方面面臨反彈。

他回溯川普過去的處理方式，川普的「政策承諾」常傾向於交易性、靈活性，而非長期結構性改變。實際政策轉向，例如減少軍售、改變《台灣關係法》的實施、改動軍事承諾，在短期內風險較高，應該不會發生。

許毓仁認為可能的情況是，會談後美方釋放「我們重視台海和平、但也重視經濟安全」這樣的混合訊號；而中方會將這解讀為「美方部分回應」但仍保留進一步談判空間。

隨著美日投資計畫達共識 中國是否還有進一步反制可能性？

在川習會前，川普先在日本與高市早苗達成5500億美元投資計畫共識，包含能源以及AI基礎建設、關鍵礦產，牽制中國意味濃厚，中國在這些領域或其他項目上，是否還可能有任何反制計畫？

許毓仁預期，中方在短期內不會採用過於激烈，例如直接大規模制裁美日，而是會選擇漸進、小步驟、甚至在灰色地帶操作。例如技術出口審查加嚴、在雙邊投資協議談判中插入條款。

許毓仁研判，如果會談中美取得某種交易，中方反制的節奏可能會加快，以確保自己在「交易」中不被動。對台灣而言，這意味著台日美合作加強關鍵科技與基礎設施更為重要，同時警惕中國的「邊緣反制」行為。

