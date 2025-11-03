川習會後美中說法 北京未提4議題
在上周南韓釜山的「川習會」後，美中陸續以聲明與談話揭露會談內容。彭博三日報導，雙方雖對外宣稱取得進展，但在多項議題上說法有所出入，部分細節仍有待釐清。其中北京在四項議題：晶片、貿易調查、能源與「不可靠實體」清單上隻字未提。
白宮聲明，中國大陸將恢復安世半導體晶片的出貨，並終止對美企半導體供應鏈的調查，且將直接與輝達談晶片出售事宜。但美國貿易代表（ＵＳＴＲ）葛里爾說，輝達最新的Blackwell晶片並未納入川習會議程。
美方也提到，將持續調查中國是否遵守在川普第一任所簽的美中貿易協議，以及中國承諾將購買更多美國能源，也將取消自今年三月以來對美國採取的非關稅報復措施，並將部分美企從不可靠實體清單中移除。
美中均已揭露川習會內容為中國的稀土出口管制、中國採購黃豆等美國農產品、芬太尼與其他關稅、海運物流相關與TikTok。
白宮表示，美中同意彼此暫停對稀土的出口與制裁措施，美方將暫停其商務部九月宣布的「百分之五十規則」一年，即任何被列入實體清單的公司，其直接或間接擁有百分之五十以上股權的子公司，同樣受限於出口管制規定。
北京則表示，美國將暫停在九月公布的商務部工業與安全局百分之五十關聯企業規則；中方暫停十月九日對稀土的相關出口管制措施，並未提及此前就已存在的其他管制政策。
白宮表示，中方同意自今年起購買至少一二○○萬公噸美國黃豆，並自明年至二○二八年每年進口至少二五○○萬公噸，並將恢復採購美國高粱及原木。但中方聲明僅簡短提到，美中就擴大農產品貿易達成共識，沒有具體的採購數量。
