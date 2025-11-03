川習會後！中俄舉行總理定期會晤 簽署多項合作協議

俄羅斯總理米舒斯京（左）、中國國務院總理李強（右）。（圖／達志／美聯社）

在美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平10月底在南韓舉行高調會晤後，俄羅斯官員隨即在11月3日訪中，意在向外界釋放明確訊號：即便華盛頓與北京的氣氛暫時回暖，莫斯科與中國的戰略夥伴關係仍然牢不可破。

據《CNBC》報導，就在川普上週與習近平舉行會談、並形容這次會晤「極為精彩」（amazing）的幾天後，俄羅斯便派出1個龐大代表團前往中國，展開為期2天的會談與協議簽署行動。

俄羅斯總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）於3日抵達杭州，與中國國務院總理李強舉行雙邊會談。根據俄羅斯國營媒體報導，雙方簽署多項合作協議，涵蓋貿易、投資、能源、交通、農業與太空領域，意圖進一步深化雙邊合作。

廣告 廣告

米舒斯京在會談中稱李強為「親愛的朋友」，並透過俄羅斯國家通訊社《俄羅斯新聞社》（Ria Novosti）表示，中俄關係「正處於2國數百年歷史以來的最高水準，並在各領域持續動態發展，儘管面臨各種障礙與非法的西方制裁。」

李強則表示，北京願意在「外部阻礙」下持續加強與俄羅斯的合作，儘管他未具體說明指的是哪些障礙。根據俄羅斯國家通訊社《塔斯社》（TASS）報導，李強說：「儘管在這一過程中出現新的外部風險與挑戰，中國與俄羅斯始終互相支持，建立戰略接觸與協調，並努力共同克服困難。」他補充，這段夥伴關係「充分展現中俄是可以永遠互信的好鄰居與可靠夥伴。」

中國如今是俄羅斯在國際舞台上最重要且最有實力的盟友。自2022年俄軍入侵烏克蘭以來，北京拒絕譴責莫斯科的行動，並採用與俄方相近的話語，將這場戰爭稱為「危機」（crisis）。

在入侵烏克蘭前夕，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）與習近平共同簽署了「無上限的」夥伴關係協議。自此之後，莫斯科積極利用這項戰略聯盟，不僅尋求地緣政治支撐，也試圖透過對華貿易來減輕西方制裁所造成的衝擊，特別是能源出口市場的受限。

克里姆林宮在此行前強調，這次會談「具有極其重要的意義」，而代表團的規模也體現出這一點。隨行成員包括多位副總理及財政、農業、交通、經濟發展與貿易部長。太空與核能高層也一同出席，「俄羅斯航太」（Roscosmos）與「俄羅斯國家原子能公司」（Rosatom）主管皆在名單之中。

這場為期2天的中俄高層會晤恰逢一敏感時刻，川普與習近平剛於上週舉行被視為「破冰」的高層會談，2位領導人均聲稱雙方「在許多問題上達成共識」。習近平甚至表示，北京與華盛頓應該成為「夥伴與朋友。」

這被外界普遍視為1場「貿易休戰」：在歷經數月關稅拉鋸後，川普宣布與中國達成為期1年的稀土供應協議，同時將與芬太尼（fentanyl）相關的懲罰性關稅削減一半，使中方商品的平均關稅降至47%。

莫斯科對這場中美會談未作公開評論，但觀察人士認為，俄方對中國與美國的積極互動感到不安。對俄羅斯而言，這似乎顯示北京可能在一定程度上恢復與華盛頓的接觸，而這種局面可能削弱莫斯科在戰略平衡中的地位。

近幾週以來，美俄關係急遽惡化。川普取消了原定與普丁的面對面會談，理由是他「不想浪費1場無成果的會面」，表達了對俄方在烏克蘭戰爭議題上缺乏進展的失望。川普補充：「每次我與弗拉基米爾（Vladimir）對話時，雖然交談愉快，但最終總是沒有實際結果。」

對於會談取消，莫斯科反應冷淡。多名俄羅斯高官將責任歸咎於「西方媒體的虛假報導」與「假新聞」，試圖淡化外界對俄美外交破裂的印象。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

黃明志捲命案！謝侑芯經紀人曝「未全程陪同」原因

男外出工作被告知妻小3人遇害 警靠DNA揪出兇手是他兒時好友

律師估「粿粿范姜結局3輸」！ 難複製Andy原因曝：3主角都不是太好的人