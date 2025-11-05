川習會後 中國宣布繼續暫停對美加徵24%關稅一年

（中央社台北5日電）川習會後美中貿易戰暫時緩和。中國今天宣布，為落實中美經貿磋商達成的成果共識，自2025年11月10日13時01分起，在一年內繼續暫停實施對美加徵24%關稅，但保留10%的關稅稅率。同時中國又停止對美國雞肉及小麥等農產品加徵的關稅。

據中國財政部網站，中國國務院關稅稅則委員會今天公布，為落實中美經貿磋商達成的成果共識，根據「中國關稅法」、「中國海關法」、「中國對外貿易法」等法律法規和國際法基本原則，經國務院批准，自2025年11月10日13時01分起，調整「國務院關稅稅則委員會關於對原產於美國的進口商品加徵關稅的公告」規定的加徵關稅措施，在一年內繼續暫停實施24%的對美加徵關稅稅率，保留10%的對美加徵關稅稅率。

中國國務院關稅稅則委員會今天又公布，自2025年11月10日13時01分起，停止實施「國務院關稅稅則委員會關於對原產於美國的部分進口商品加徵關稅的公告」（稅委會公告2025年第2號）規定的加徵關稅措施。

美國於2025年3月3日宣布以芬太尼為由對所有中國輸美商品進一步加徵10%關稅，3月4日中國國務院關稅稅則委員會發布2025年第2號公告，指自2025年3月10日起，對原產於美國的部分進口商品加徵關稅，包括對雞肉、小麥、玉米、棉花加徵15%關稅；對高粱、大豆、豬肉、牛肉、水產品、水果、蔬菜、乳製品加徵10%關稅。

美國總統川普與中國國家主席習近平10月30日在韓國會晤後，美中貿易戰暫時緩和。美國宣布減少因應芬太尼問題對中國加徵的關稅，由20%減至10%，令美國對中國的整體關稅由約57%下降至47%。（編輯：陳鎧妤/呂佳蓉）1141105