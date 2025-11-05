川習會後 全球霸權重組

10月30日在韓國舉行的「川習會」並非僅是一場雙邊領袖的握手重逢，而是一面折射全球權力結構重組的鏡子。這場會晤的真正意義，不在於中美是否和解，而在於世界秩序正在進入「後霸權時代」，美國不再能單邊主導，中國也無法取而代之。

首先，美國的「退而不潰」與中國的「進而不穩」，形成新型的戰略張力。川普重返白宮後，以「美國利益優先」為軸心，重新定義對外政策，不再以維護自由世界為使命，而以交易與脅迫為手段。相對地，習近平面臨內部經濟下行與地方債務壓力，雖仍高舉「中華民族復興」的旗幟，卻不得不在外交上採取戰略收縮，轉向「穩定為先」。兩大強權皆進入防守狀態，這使得全球政治重心由「衝突對抗」轉向「戰略博弈」，但同時也加劇了權力真空與地緣政治焦慮。

其次，全球化的逆轉與區域化的興起，是二十一世紀最關鍵的經濟現象。中美對峙導致供應鏈加速重組，東南亞、印度、中東甚至非洲都成為產業外移的受益者。世界不再由「美中雙引擎」驅動，而是進入「多軸運轉」的新格局。這種多極化雖帶來機會，也帶來風險，各國在尋求自主的同時，均面臨通貨膨脹壓力、能源不穩、技術壁壘等新挑戰。全球經濟體系因此呈現「碎片化」、「區塊化」與「去信任化」的趨勢。

再者，科技競爭也在重塑權力的定義。「川習會」中，雖然雙方聚焦在稀土與芬太尼的問題，但晶片戰、AI、量子運算與網路安全已成暗中角力的主戰場。科技不再是經濟工具，而是戰略資產；數據主權取代貿易自由成為新時代的核心議題。美國拉攏盟國建立「科技北約」，中國則以「數位絲路」拓展影響力。

最後，制度信任的崩解與國際秩序的再定義，是最深層的結構性變化。聯合國、世貿組織等全球機構早已失靈，世界治理轉向區域聯盟與多邊協議。國家之間的合作，不再建立在價值共識上，而是圍繞於利益交換。民主與威權的界線模糊，西方的制度自信動搖，而「非西方世界」正以自身的模式與經驗進行發展。

川習會的啟示就是世界不再有「領袖」，而只有「參與者」。這是所有國家都被迫要學會在不確定中，自我定位的時代。對台灣而言，這意味著必須在「大國不再可靠」的現實中，建立自己的「務實戰略」，不僅要尋求軍事與經濟的自立，更要擁有成熟的外交思維去處理兩岸關係。

川習會的握手，雖一時緩解緊張，卻揭示全球秩序已進入深層重組期。美中兩強的力量此消彼長，使世界從單極走向多邊，權力與價值的重心正被重新定義。未來10年的競爭核心，將不再局限於傳統的軍事對抗或貿易衝突，而是誰能在科技、能源與制度信任的重構中重新校準自身的發展坐標。對台灣而言，唯有脫離依附思維，建立獨立的安全與經濟戰略，方能在這場全球性結構轉折中穩健前行。（作者為美國伊利諾芝加哥大學教授）