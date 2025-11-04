川習會後 台灣問題才開始

日前「川習會」結束，沒有論及台灣問題，民進黨與賴政府隨即表態，或謂「樂見任何有助於區域安全穩定的交流與溝通」，或謂台美雙方連繫「非常順暢」，甚至認為「台灣已被出賣的說法不攻自破」，一副天下本無事的作態，似乎完全忘了川習會前那種憂心忡忡的樣子。殊不知，未論及台灣議題是因為問題根本還沒開始。

所謂的「問題還沒開始」，這可以從川習會前的發展情況來看。早在會前，華府的訊息原本就穩定指出，這次「不會論及台灣問題」，因為台灣問題原本就是「明年川普赴北京時的議題」；但後來是川普自己放話說會提到台灣，再加上賴政府沒有直通川普核心團隊的管道，所以無法判斷事況的真偽。

其實，按川普的說法，倒也可摹擬出個大概。雙方會談的總時間100分鐘，扣掉翻譯約略一半時間，剩下的一半時間再兩人平分，每人只有25分鐘，這能夠「討論」什麼？最多就只能盤點或再確認雙方在馬來西亞已達成協議的4、5個議題，然後以此作為這次川習會的成果。如果會談中真還可能有什麼，那只能是一個約略性的框架，框定明年4月川普訪中的議題架構與方向。

另一個值得注意的時間點是，為何川普訪問北京的時間要訂在明年4月？這最大的可能性是，川普為了要全力應付明年11月的國內期中選舉。一般而言，在美國一個經濟政策要真正在社會基層出現最大效益，通常需要3到6個月；如果屆時川習會出現重大利多，在期中選舉是來得及反映的；另外，雙方在複雜的台灣問題上也需要時間討論，半年大致也差不多了。

其實，在對台問題上，就北京現下的情勢而言，說中共內部已大致達成所謂「底線思維」絕不為過；而重要的是，一旦底線思維成型，大概也就相當於提上議程，而這也涉及北京已不排除在處理對台問題上的最終戰爭狀態。情勢發展至此，再加上西太平洋的整體局勢，美國已面臨台灣問題非處理不可的狀態。

這也就是為何在華府反中、抗中仍是主流思維，但不以台灣問題來對抗中共的聲音也逐漸走高，其中最明顯也最露骨的應屬美軍方智庫蘭德公司的研究報告，那也是一份給白宮的建議，「最大限度的鼓勵北京採取漸進式統一」；《外交事務》雙月刊日前也出現了美國在對台政策上要軟化的調子；而美國建制派的相關人士早就已經就美中「第四公報」與可能內容進行過研究了。

這些都是下一次川習會前，明擺在賴清德政府面前的問題。美方對台友善的人士早就很含蓄地告知，「你們一定要自行思考利益」，並且要「剔除掉其中的美國因素」。這還能天下無事嗎？（作者為資深媒體人）