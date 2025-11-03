川習會後 台灣牌質變

美國總統川普和大陸國家主席習近平釜山會晤後仍餘波盪漾，尤其是出乎各方意料之外沒有談到的「台灣議題」。日前川普接受美媒專訪，主持人就追問如果中國攻台，「您會下令美軍保衛台灣嗎？」

這問題很敏感。如果川普說「不會」，就顯得太軟弱；如果說「會」，就破壞他一心想營造的與習近平的良好關係。但他也不像前總統拜登或其他歷任總統以「戰略模糊」迴避，而是強調習近平說過：「只要川普是總統，我們絕不會行動。」這微妙的差異，說明美中台三邊關係已出現本質性的轉變。

而台美關係，一直是隨著美中關係的轉變而轉變。1979年美國戰略從圍堵轉為聯中制蘇，美國與中華人民共和國建交，《中美共同防禦條約》就被廢止。當美國將中國視為競爭對手，台灣地位提升，美方就開始關切台灣的防衛。至於美軍是否介入台海，則強調「戰略模糊」。背後隱藏的概念，就是台灣若撐得夠久就會；撐不久就不會。

俄烏戰爭爆發後，台美關係再度轉變。美方不只關切台灣防衛，甚至直接插手。今年漢光演習美方即派超過400人來台指導。但正因太過積極，指導台灣打巷戰，「疑美論」隨之出現。認為美方就是想引誘中共攻台，再利用台灣的人命犧牲把中共拖垮。

釐清這脈絡，就能理解川普的論述多麼微妙：美軍會不會出兵不是問題，而是「我與習近平主席的良好關係」讓他承諾不會動武。背後的原因就是解放軍實力突飛猛進已足以挑戰美軍。對台動武的最佳戰略不是攻台，而是引誘美軍出手。只要美軍出手就可以打美軍；只要擊敗美軍，就無需打台灣。所以問題已不是美軍是否出兵介入，而是要如何避免「被介入」而引爆美中戰爭。

美軍多次兵推的結果，已理解美中戰爭不能打。解放軍遠程飛彈已能打擊美國本土，戰況若升高可能引爆核戰。要避免美軍在台海「被介入」，就不能讓台海衝突發生。以前引誘中共攻台或許是個好牌，現在則是爛牌。

因此我們看到，今年6月在香格里拉對話還痛批「中國對台灣構成迫在眉睫的威脅」的美國戰爭部長赫格塞斯，最近已不再提台灣，反而說美中關係「從未如此之好」，強調川習會晤「為美中兩國持久和平與成功奠定了基調」。

賴政府看懂了嗎？無論之前硬槓大陸，是否配合美方的戰略操作，都要理解現在情況已經不一樣。賴總統被美國智庫學者批為「魯莽」，正反映美國最新的戰略思維。美中台三邊關係的本質已經轉變，「逢中必反」的兩岸關係不僅不是台灣人民所期望，也將讓美方不滿；若再不修正，恐將更為難堪。（作者為台灣國際戰略學會執行長）