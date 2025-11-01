川習會後 安世半導體出口鬆綁

近期各界關注安世半導體（Nexperia）被凍結從大陸出口晶片帶來的衝擊，大陸商務部1日表示，作為負責任的大國，充分考慮國內國際產業供應鏈的安全穩定，歡迎遇到實際困難的企業及時與商務部或地方商務部門聯繫，將考慮企業實際情況，對符合條件的出口予以豁免，更強調是荷蘭政府對企業內部事務的不當干預，導致了目前全球產業供應鏈的混亂。

另據《華爾街日報》引述知情人士指出，白宮可望宣布安世半導體將依10月底「川習會」達成協議的架構恢復晶片出貨。知情人士指出，針對安世的新政策是一份白宮即將發布文件的部分，將闡明美中貿易協議細節。

廣告 廣告

安世半導體的母公司是大陸晶片製造商聞泰科技，荷蘭政府9月30日以國家安全為由，實質接管安世半導體。這讓大陸商務部10月4日宣布，禁止安世從大陸出口特定成品零組件。

該事件衝擊全球汽車業，因為安世半導體產品被廣泛用於儀表板、空調系統等車用零件，卻因近期中、荷爭搶安世的控制權而引發晶片斷供。荷蘭政府出手之前，美國商務部也已擴大貿易黑名單適用範圍，使某些被列實體清單企業的子公司和附屬公司比照母公司受限。

路透10月31日引述一份安世半導體致客戶的信件內容指出，已於10月26日暫停向其位於廣東東莞的工廠進行供應。信中指出，除非「合約義務得到充分履行」，否則無法向東莞工廠恢復供應晶圓，但強調這一決定，並不意味將退出東莞工廠或整個大陸市場。