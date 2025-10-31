川習會後 美國會如何看待台灣？ 作家：總統出訪是觀察指標

備受矚目的「川習會」昨（30）日在韓國釜山落幕，全程歷時100分鐘，川普事後表示取得滿意進展，也說沒談到台灣。對此，作家「漂浪島嶼」認為，美中談判，經濟歸經濟。但他也說，當美中進入長談期，美國會如何看待台灣？認為賴總統出訪將是一個觀察指標。

昨日的川習會中，美中暫時解決了稀土的問題，北京將恢復對美大豆採購、美國則下調因芬太尼產生的關稅、對陸關稅全面降10%，並未談到台灣。

針對川習會沒提台灣，「漂浪島嶼」31日在臉書指出，其實早在數個月前，北京就對川普訪華進行鋪陳，一旦確定訪華或互訪，有互訪時間長談，有何必急於APEC一時？他指，APEC川習會前，中美談判其實已經解決，「美國滿倉黃豆，以及急需稀土的燃眉之急問題，中國滿足美國需求，其實就是所謂先禮後兵，互送小禮再談大生意」，川習會的相互客套，證明各有所求相互滿意。

「漂浪島嶼」也表示，美中談判，經濟歸經濟，甚至經濟是前菜，「真正政治主菜，就是中國期待解決台灣問題，美國希望平息俄烏戰爭」，如何交換？則「見面長談」。

「漂浪島嶼」另指出，在台積電赴美，提高國防預算，大賣美國農產品之後，「面對中美歷經互嗆期，一旦進入長談期，美國如何看待台灣？」他認為，賴總統出訪計畫是一個觀察指標。如果再現如過去的迷航之旅，那就讓人憂心。

