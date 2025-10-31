川習會後 美財長：中國已批准TikTok轉讓協議

美國財政部長貝森特(Scott Bessent)30日表示，中國已批准短影音應用程式(app)TikTok的轉讓協議，並補充說，他預計這在未來數週至數月內取得進展，但沒有說明更多細節。

在川普總統(Donald Trump)與中國領導人習近平會面後，貝森特告訴福斯財經新聞網(Fox Business Network)的節目「與瑪莉亞早晨有約」(Mornings with Maria)：「在吉隆坡，我們最終敲定了TikTok協議，獲得了中國的批准，我預計這將在未來數週至數月內取得進展，且我們終將見到解決方案。」

中國商務部30日稍早在一份聲明中表示，該國將妥善處理與美國相關的TikTok問題。一名中方發言人補充說，「中方將與美方妥善解決Tiktok相關問題」。

擁有TikTok的中國公司字節跳動(ByteDance)並未立即發表評論。

這款有1,700萬美國使用者的應用程式的命運，已經懸而未決超過18個月，此前美國國會在2024年通過了一項法律，命令TikTok的中國母公司在2025年1月前出售其美國資產。

川普今年9月25日簽署了一項行政命令，宣佈將TikTok美國業務出售給由美國和全球投資者組成的集團的計畫，符合2024年法案規定的國家安全要求，並給予該集團120天的時間完成交易。他也將該法案的生效日延後至2026年1月20日。

川普的命令表示，TikTok的演算法將由這家美國公司的安全合作夥伴重新訓練和監控，且演算法的運作將由新的合資企業控制。

TikTok美國業務的協議包括由字節跳動為新實體任命7位董事會成員的其中一人，其餘6席由美國人擔任。

為符合法律規定，字節跳動在Tiktok美國業務的持股比例將低於20%。該法律規定，若字節跳動未出售其美國資產，就必須在2025年1月前關閉。

美國眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」(House Select Committee on China)主席、共和黨眾議員穆勒納爾(John Moolenaar)本月表示，字節跳動出售TikTok美國資產的協議中包含一項關於TikTok演算法使用的許可協議，這將引發「嚴重關切」。(編輯:王志心)