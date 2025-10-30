即時中心／高睿鴻報導

美國總統川普（Donald Trump）今（30）天與中國國家主席習近平會晤，在美中關係緊張的情勢下，這次「川習會」備受外界矚目。令人沒想到的是，川習會才剛開始，台灣就馬上湧現「疑美棄台」輿論，國民黨前立委吳斯懷還一大早搶發文、定調「民進黨裝睡」，並藉貶低川普來捧高中國。對此，民進黨中國部主任吳峻鋕直接拆穿陰謀，他表示，所有質疑美國棄台的言論，都是來自中國的認知作戰、意圖帶風向。

廣告 廣告

吳峻鋕指出，美國對台灣的戰略價值認知非常清楚，川普也「確實理解」台灣的重要性；他引述前美國白宮副國安顧問博明的論述，那些川普出賣台灣、作為交易籌碼等說法，都是中國共產黨在美國媒體放出的試探性消息，目的就是要洗風向。吳峻鋕也表示，川普本人早已清楚說明，此次川習會根本沒要討論台灣議題；因此，各種有關台灣會被出賣的風向，都已被證實是錯誤判斷，不攻自破！

民進黨發言人韓瑩也憤怒表示，明知中國在後面帶風向，但國內前軍系立委、以及部分在野黨人士，竟還跟隨疑美棄台的言論，這是一個很大的危機，「表示他們接收中國指示、配合進行認知作戰」。韓瑩續指，中國當前的輿論操作目標，不在於讓台灣人喜歡中國，而是試圖分化台灣社會、讓人民彼此對立、甚至「討厭自己的國家」，這正是認知戰的核心手法。

吳峻鋕最後指出，川習會結束後，川普總統本人都已清楚說明沒要討論台灣議題；川習會前後各種有關台灣會被出賣的風向，都已經證實是錯誤判斷，不攻自破，「現在看起來，更沒有達到他們所期望的成果」。因此他呼籲，台灣民眾也需要團結一致，才不會被中國認知作戰影響。

原文出處：快新聞／川習會恐出賣台灣？ 民進黨怒駁斥：「美國棄台論」全都是認知作戰

更多民視新聞報導

街頭健身正妹「彎腰擼狗」竟是福原愛！近況大升級網歪樓：刪了

大黑馬？傳罷團力薦選台北 沈伯洋喊感謝：現在「這事」最重要

新北大道3車撞成一團！駕駛竟是通緝犯 警方還搜出車內有「這包」

