川習會恐犧牲台灣權益 鄭麗文：當然希望不要

國民黨晚間舉辦尾牙，黨主席鄭麗文致詞時承諾以後每年都有年終，還會讓黨工愈領愈多。周志豪攝



記者周志豪／台北報導

外傳美國總統川普4月將訪陸，與中國大陸國家主席習近平「川習會」，引發國人憂心再遭出賣。國民黨主席鄭麗文今受訪表示，「當然希望不要」，但也認為就算「川習會」，也應不至於就會有對台灣發出重大公報等決議。

只不過鄭麗文也認為，4月會不會有川習會，也有待觀察，北京方面並沒有證實，最近國際重大事件主角都是川普，也會有影響。

鄭麗文表示，台灣不能成麻煩製造者，而應成為和平締造者，不能淪地緣政治被犧牲的籌碼，但為何今天我們只能坐在這揣測自己的命運？這就是今天台灣的問題，民進黨沒有能力，總統賴清德愈搞愈糟，路愈走愈窄。

更多太報報導

美參議員批台在野黨砍國防預算 國民黨：美國國會會通過空白支票預算？

不是年底？美駐中大使：川普邀習近平8月至9月訪美

川普說4月訪中 中國外交部：沒有可提供訊息