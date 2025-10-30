川習會打「12分」！川普宣布對中關稅「即刻降10%」 100分鐘沒談台灣

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平今（30）日在南韓釜山舉行雙邊高峰會，歷時約100分鐘後落幕。川普隨即登上空軍一號專機返美，在機上受訪時透露雙方達成多項經濟協議，也宣布對中國課徵的總體關稅從57%下調至47%，而芬太尼相關產品稅率由20%降為10%。中方則承諾解除稀土出口管制一年，並恢復大量採購美國大豆。

根據路透社報導，川普在專機上透露雙方達成的多項協議，也進一步表示，雙方會在明年春季互訪，他預計於4月赴中國進行正式國是訪問，習近平則將於之後回訪美國。

針對外界關注的台灣議題，川普明確表示「雙方完全沒有談及」。他同時指出，美中將在烏克蘭問題上尋求合作解方。

談及科技議題時，川普透露兩人有提到美國晶片大廠輝達（NVIDIA），但未談及該公司最新的Blackwell晶片，後續將由中方與輝達直接協商。

川普形容這次會晤若以10分為滿分，這場「川習會」可以打「12分」，「習近平是個強國的強勢領導人，我很感謝他參加這場會談。」

川普指出，雙方已初步達成新的貿易協議，預計「很快就會簽署」，但並未透露具體內容。美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）則補充，美方同意暫緩對中國造船業的貿易調查，作為會談善意的延伸。

本次峰會於當地時間上午11點多展開，約在12時50分結束，歷時約1小時40分鐘。2位領袖步出釜山金海機場空軍基地時，並未召開聯合記者會。根據彭博報導，2人離場前仍短暫對話並握手致意，川普在習近平耳邊低語幾句，具體內容未被媒體捕捉。

習近平稍後乘車離開基地，預計在南韓展開為期3天的國是訪問，出席明（31）日於慶州舉行的亞太經合會（APEC）峰會。

