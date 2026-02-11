川習會拿台灣當籌碼？賴清德：目前為止這筆軍購沒改變

總統府舉行「國家安全不能等！支持國防採購特別條例」記者會，左起海軍司令蔣正國上將、參謀總長梅家樹上將、副總統蕭美琴 、總統賴清德、國防部長顧立雄、陸軍司令呂坤修上將、空軍司令鄭榮豐上將。廖瑞祥攝



美國政治媒體Politico報導，根據3名熟悉行程的匿名消息人士指出，美國總統川普將於4月第1週前往北京與中國領導人習近平舉行一場外界期待已久的高峰會。外界擔憂，北京會利用4月的川習會施壓美方凍結對台軍售，總統賴清德今天（2/11）說，到目前為止所接受到的訊息，這一筆軍購其實是沒有改變的。

對於外界擔憂，北京會利用4月的川習會施壓美方凍結對台軍售，會否擔心川普因為台灣朝野對立而質疑台灣的防衛決心，進而把台灣的軍事需求變成與習近平交換條件？如何確保這些軍事投資對美方而言是不可變卦的承諾？賴清德說，的確，之前川普跟習近平的通話，也提到台灣的軍購問題，但是這份軍購從國防部長顧立雄跟參謀總長梅家樹的說明裡面，是非常切合台灣防衛的需求，不僅有助於保護我國也有助於穩定印太的和平，是非常重要的國防預算。

賴清德表示，美國的國家安全戰略報告裡面有特別強調四個重點，第一個重點，就是美國希望能夠顧及本身的國土安全；第二個美國將把力量移到印太，穩定印太避免中國勢力的擴充，維持印太的穩定；第三個是希望集體防禦、責任分攤；第四個才是美國希望再公約化。

賴清德指出，川普也特別提到，2027年美國的國防預算要高達1.5兆美元，所以世界各國包括世界民主陣營，包括美國、包括印太，甚至包括歐洲都在提高國防預算，「所以到目前為止，我們所接受到的訊息，就這一筆這個軍購其實是沒有改變的，固然中國是極力阻擋」。

賴清德說，自己也提過，2005年的軍購就是後來在野黨沒有支持，在程序委員會擋了69次，最終這個軍購案就流產了，希望日益複雜的區域情勢裡面，中國的威脅越來越嚴重，台灣這筆國防預算一定要順利通過 ，這代表台灣的決心，也代表台灣善盡國際社會的責任，「我們也不希望台灣成為印太和平穩定的破口，這是我們大家的共識。 」

媒體也提問，日本首相早苗的勝選表示日本民眾對於國防的強烈支持，區域跟主要友盟國家也在增加軍費，並多次中國對台灣的軍事威脅表達高度關切，但是在台灣國防特別預算在國會無法達成共識，對於台灣跟友盟的軍事合作跟信任會有什麼影響？

賴清德說，為了要向國際社會展現台灣守護國家、維護區域和平穩定的決心，從前總統蔡英文時代逐年增加國防預算，在今年我們也提出了國防特別預算條例，就是要強化國防的力量，也強化我們防衛的韌性，才有辦法保護國家安全、維護民主自由的生活體制，同時也能夠進一步的維護區域的和平穩定。

他說，美國最近國家安全戰略報告可以清楚看得出來，美國強調是「集體防禦、責任分攤」，也就是說，就印太的區域和平穩定而言，除了美國協助以外印太的國家，通通都要分擔責任。日本今年的國防預算高達1.8兆台幣，韓國今年的國防預算高達1.4兆台幣，台灣總共才8000多億，今年台灣國防特別預算1.25兆也分8年編列，攤開來一年才1500、1600億而已，但這個是展現台灣的決心。

賴清德認為，高市早苗之所以贏得日本廣大民眾的支持，也是因為他除了強化日本的國力，讓日本強大富裕以外，也展現了日本將共同攜手友盟維護區域和平穩定的決心，所以台灣也應該要這樣做，這是他與蕭美琴等人召開記者會的原因，希望國人能夠支持國軍，支持國防預算，也希望朝野能夠在下一個會期盡速審議通過，讓國際社會能夠持續關注台海的和平穩定。

他強調，有一句俗話：「自助人助」，今天如果對於台灣的國家安全，「台灣如果不盡心盡力的話，我們怎麼能夠希望國際社會對台灣，跟對台海的和平穩定的支持呢？」這個道理是淺顯易懂，要過年了，新的會期即將開始，希望朝野不分黨派都能夠將國防特別預算、中央政府總預算的審議，當作是「最最最優先」的法案。

