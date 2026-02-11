川習會拿台灣當籌碼？ 賴清德：目前為止這筆軍購沒改變

總統府11日舉行「國家安全不能等！支持國防採購特別條例」記者會，海軍上將司令蔣正國（左起）、上將參謀總長梅家樹、副總統蕭美琴 、賴清德總統、國防部長顧立雄、陸軍上將司令呂坤修、空軍上將司令鄭榮豐一同出席。（杜宜諳攝）

美國總統川普與大陸國家主席習近平日前通話，並觸及台灣軍購議題，外界質疑，北京會利用4月的「川習會」施壓美方凍結對台軍售。對此，賴清德總統強調，固然中國極力阻擋，到目前為止所接受到的訊息，「這筆軍購一直沒有改變」。

行政院提出1.25兆元國防特別預算條例持續在立法院卡關，賴清德今親率國防部長顧立雄、參謀總長梅家樹及三軍司令親上火線舉行記者會，強調「國安不能等」，將再次向國人說明推動國防特別預算的整體戰略思維與政策方向，也呼籲朝野以國安為重，共同支持相關預算。

對於美國總統川普與中國國家主席習近平4月將進行川習會，是否擔心北京藉此施壓美國凍結軍售，以及軍售成為川普與習近平的交易條件。賴清德今在記者會上表示，軍購是非常切合台灣防衛的需求，不僅有助於保護台灣，也有助於穩定印太和平，是非常重要的國防預算。

賴清德提到，美國國家安全戰略報告強調4個重點，第一個重點是美國希望顧及國土安全；第二個重點是將會把力量移到印太以穩定印太，避免中國勢力擴充，危及印太穩定；第三是希望集體防禦責任分攤；第四是希望美國「再工業化」，而美國再工業化的議題，在對等關稅裡面，包含日本、韓國、台灣等印太製造業大國，都會前往美國投資與協助。

賴清德指出，集體防禦責任分攤方面，台、日、韓、菲律賓，甚至印度各國都在進行，美國本身也都在做，世界民主陣營，包括美國、印太各國、歐洲都在提高國防預算，即使中國極力阻擋，目前為止，台灣所接收到的訊息是「這筆軍購一直沒有改變」。

賴清德強調，2005年的軍購案就是在野黨沒有支持，在立法院程序委員會擋了69次，最終軍購案流產，所以希望在日益複雜的區域情勢，中國威脅越來越嚴重，台灣這筆國防預算一定要順利通過，這代表台灣決心，也代表台灣善盡國際社會責任，「我們也不希望台灣成為印太和平穩定的破口」，這是大家的共識。

