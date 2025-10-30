川習會提早結束 綠委：只談有共識的議題

今天在南韓釜山舉行的川習會全球矚目。圖為美國總統川普和中國大陸國家主席習近平在會談前合照。（美聯社）

中國大陸國家主席習近平30日10時在韓國釜山與美國總統川普舉行會晤，雙方會談歷時約1小時40分鐘後結束，未談台灣。對此，民進黨立委陳冠廷則強調，樂見大國之間透過溝通降低誤判風險。民進黨立委王定宇則分析，這次美中會談重點大概是以已經達成共識的議題，美方不想談有結論以外的議題。

民進黨中國部主任吳峻鋕表示，川習會前後各種有關台灣會被出賣的風向都已經證實是錯誤判斷，不攻自破。

陳冠廷指，川習會後美中展現對話意願，對全球經濟穩定確實帶來正面效應，美方宣布下調部分關稅，也顯示在維持戰略競爭的同時，雙方仍希望避免衝突升高，雖樂見大國之間透過溝通降低誤判風險，但台灣更應持續深化與美國、日本及其他民主夥伴的合作，特別是在經濟安全與供應鏈韌性方面加強布局。

他強調，在稀土、關鍵礦物及高科技供應鏈等框架下，台日之間也有極大合作潛力，透過結合日本的產業能量與台灣的技術優勢，可與美日共同參與區域新秩序的建構，確保在地緣競爭加劇的情勢中，台灣能穩健前行。

王定宇則指，這次川習會原本預計4個小時，最後是以1小時40分鐘就結束，若扣掉前面開場以及雙方翻譯的時間，那雙方真正講話的時間大概落在60分鐘左右，若再扣掉以兩邊陣營的發言，可以預料這場所謂的川習會可以談的議題不多，也沒有什麼深入的談話。

