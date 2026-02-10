川習會敲定了？川普重申4月訪中 習近平年底將赴美回訪

美國總統川普（Donald Trump）8日在《NBC》錄影播出的專訪中重申，他將在四月第一週訪問中國，而中國國家主席習近平則預計會在接近年底時回訪美國。外媒報導，有消息人士指出，這次峰會可能是川習兩人在今年四次會晤中的首次見面。

此外，美國眾議院近日以壓倒性優勢通過「保護台灣法案」，如果川普根據《台灣關係法》，認定中國威脅台灣的安全、社會或經濟體系，美國政府必須將中國代表拒於G20、國際清算銀行、金融穩定委員會等組織門外，也就是以金融手段牽制中國威脅台灣，不過該法案還須等待參院通過、總統簽署後才能正式生效。

