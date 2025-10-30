川習會敲定芬太尼關稅降至10% 川普：未談台灣曝「這時間」訪大陸

川習釜山會結束，川普允諾調降芬太尼關稅，並將在明年4月訪問中國大陸，而習近平也承諾將會訪問美國。

美國總統川普，今（30）日結束與大陸國家主席習近平100分鐘的會談之後，立即搭乘空軍一號返美。川普表示，對中國大陸因芬太尼問題而課徵的關稅，立即下調到10%。此外，川普也表示，這次會談「沒有提到台灣」。（葉柏毅報導）

雖然這次的川習會，只有100分鐘，比外界預期的3到4個小時短了許多，不過還是談到了不少關鍵問題，除了川普答應，下調因芬太尼問題而課徵的關稅到10%以外，也談到了晶片問題。同時川普也透露，他將在明年4月，訪問中國大陸。因此這次會議，或許可以視為是明年川普訪問大陸的「會前會」。至於台灣方面相當關心的台灣議題，川普則是表示，兩人並沒談到。

廣告 廣告

川普表示，這是一場「令人驚嘆的會晤」，並且把習近平形容是「一個偉大的領袖，領導著一個非常強大且有實力的國家」。川普說，雙方在多項議題，包括黃豆貿易與芬太尼問題等，達成了「極佳的共識」。在稀土問題上，川普表示「已經解決」，目前美中雙方在稀土問題上「已經沒有任何阻礙」。

川普也表示，他在明年4月，訪問中國大陸之後，習近平也承諾，將會回訪美國，地點可能是在佛羅里達州的棕櫚灘，或是美國首都華盛頓。