川習會是否談及台灣？ 川普：沒提到也沒被討論

[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）今（30）日在韓國釜山與中國國家主席習近平進行會晤。川普在「川習會」後表示，會中沒有提及台灣問題，相關內容也未被討論。

這次川習會進行約1小時40分鐘，是川普重返白宮以來，首趟亞洲行重頭戲，同時也是川習兩人自2019年日本G20峰會以來，首次面對面會晤。

川普在川習會結束後，隨即搭乘空軍一號返回美國。他也在機上接受媒體訪問表示，雙方有談及烏俄議題，而美中將合作試圖解決這場戰爭。

有媒體詢問是否談及台灣議題時，川普表示，「沒有提到台灣，也沒有被討論。」

