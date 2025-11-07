川習會是國際版的「Trick or Treat」？

眾所矚目的「川習會」於今年萬聖節前夕在韓國釜山落幕。談了100分鐘，沒有發布聯合聲明，也無記者會，但是二人會後神情愉悅，尤其川普。世人緊繃了幾個月，總算鬆了口氣。

源自歐美的萬聖節原名亡靈節，附帶習俗「Trick or Treat」（不給糖就搗蛋）。意謂當日亡靈會到人間，為了避免被惡靈傷害，人們準備食物來「安撫」它們。這個傳統後來演變成為孩子們變裝沿家挨戶索取糖果，已是世人皆知的童趣噱頭劇。

這個傳統故事套在川習二人，似乎若合符節：兩國互給「糖果」（美國對中關稅降低，中國對美稀土管制延後…），以避免對方「搗蛋」！

川普祭出對等關稅與貿易霸凌，全球哀鴻遍野。但其主要鬥爭對象還是中國大陸。相對於各國雞飛狗跳，大陸迄今以冷對回應。川普眼見習近平不動聲色，焦慮地每天自說自話。各國知道：只有這兩個「大人」見面，把話說開了，大夥才能安穩過日子。

這次川習會的後續影響尚待觀察，但初步意義如下：

一，川普輕視國際峰會，習近平藉機攏絡各國：川普原訂參加東協峰會與APEC峰會，結果前者蜻蜓點水，後者缺席。他亞洲行的主要目的放在與日本新首相高市早苗及與習近平的會晤，尤其後者。見完習後他立即返美，竟是為了主持白宮萬聖節派對。

川普不在，習分別對與會各國元首及工商界領袖發表演說，並且與加拿大、韓國、越南等國進行場邊交流。再度坐實了國際多邊場域上「川退習進」，中國逐漸取代美國的「新常態」。

二，中國調整對美姿態，美國自毀印太戰略：這次川習會中，習近平向川普表示：中國的發展與「讓美國再次偉大」並行不悖。此一不尋常的善意，代表中方幕僚至少表面上已可放緩對美強硬態度，而習亦從善如流。

相反地，美方印太戰略方面逐漸脫序。川普3月任命的亞太助卿戴桑布雷迄今未獲參院通過，印太工作無人掌舵。尤有甚者，白宮國家情報總監加巴德日前撤除了「戰略未來小組」；戰爭部長赫格塞斯日前也解散了五角大廈的「淨評估辦公室」。這些單位顯然是川普授意刪除的，因為他們建制派的意見，川普不感興趣，寧採「元首外交」，他說了算！

三，川習未提台灣問題，中美各自有其盤算：這次川習未提台灣問題，各方揣測不一。

筆者淺見：1、中國處理台灣問題的自信心增強，不再就「內政事務」請求美國做什麼或說什麼。2、如果要提，也不勞元首，改由幕僚階層為之。3、中方不希望因提台灣問題增加美方籌碼，徒使雙邊談判失焦。4、台灣內部民調反賴者升高，支持兩岸溝通者增加，中方不願因此事擦槍走火，反讓民進黨「撿到槍」。5、此次短暫會晤，中方不作興小打小鬧。但明年兩國元首互訪，中國可能祭出「大動作」，吾人不能不防。

四，中美互可「平視對方」，兩強「力量均衡」浮現：川普的毛躁與習近平的沉穩牽動了兩國形象的消長。這次川習會中，川在會議桌上以小卡片取悅習、會後對習咬耳朵及送習上車等諂媚舉動，均為美中峰會史上罕見。無怪乎主要美媒氣得批評川普讓步太多。

無論如何，中國對美已建立了「互可平視」的高度，未來將共謀「力量均衡」，美中關係從「鷹」變「鴿」，當可預期。

再回到「Trick or Treat」兩字意義：前者「耍詐」後者「處理」，正是世局寫照。面對中美相互耍詐，台灣亟需智慧處理，萬萬不可魯莽行事矣！（作者為國立清華大學兼任副教授）