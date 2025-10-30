川習會晤地點鬧雙包 白宮一度說在慶州 中方說在釜山

美國總統川普與中國主席習近平。（圖／美聯社）





川習會晤地點卻一度鬧雙包，兩人終於在釜山會面，但直到見面前，美國白宮與中國外交部，發布的地點還是不同調，時間也從上午10點跟9點不斷變換，白宮發布公告表示，川習會在慶州，但中國外交部則是公告在釜山，兩地相差50多公里，讓全球媒體趕快查證，白宮直到凌晨才通知，地點確定在釜山，讓媒體們人仰馬翻。

川習直到會面前12小時，還讓全球媒體忙查證，白宮發出公告表示，美中兩大巨頭會面地點在慶州，但中國外交部發言人郭嘉昆，則是在社群平台上說會面地點在釜山。

中國外交部發言人郭嘉昆：「此次會晤兩國元首，將就事關中美關係的戰略性，以及共同關心的重大問題深入溝通。」

慶州、釜山相差50公里，一旦跑錯川習兩人可是難見面，直到30號凌晨，白宮才透過聯合採訪團更正，沒錯會面地點就是釜山金海機場裡的空軍基地翼峰樓。航警也對現場的媒體聲明，該地非常重要的國家安全地方，要大家不要拍攝。

包括《EBC東森新聞》在內，一大早各家媒體，就聚集在金海機場，等著拍下這世紀盛會，而金海空軍基地翼峰樓，一般民眾無法進出。

南韓MBN新聞報導：「翼峰樓是南韓在2005年，為了釜山APEC峰會，接待國賓而設立的空間。」

川習會晤地 金海機場翼峰樓

翼峰樓設置在南韓空軍第5空中機動飛行團基地內，可以直接從跑道進入，對於重要人物的警衛工作非常便利，川習在此會晤，超國國界的影響，動搖全球經濟局面。