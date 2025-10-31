川習會晤後 中國商務部：稀土管制關乎安全問題

（中央社記者李雅雯台北31日電）中國商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼今天在一場媒體吹風會上表示，稀土出口管制關注的是安全問題，抓好安全才能有更好的發展；更好的發展才能保障更強大的安全。

中國國務院新聞辦公室（國新辦）今天召開例行吹風會。據財聯社、證券時報31日報導，李成鋼於會上強調，稀土出口管制關乎安全問題。

稀土開採涉及高污染、高風險，外媒記者在這場例行吹風會上提問，中國近期推出的稀土出口管制如何影響中國綠色科技外貿產品對外出口、綠色發展。

李成鋼回應，出口管制關注的是安全問題，綠色發展是一種理念，這個問題實際上聚焦的是安全與發展的關係，概括來說，抓好安全，才能有更好的發展；更好的發展，才能保障更強大的安全。

李成鋼在談論綠色貿易時提到，綠色轉型是世界經濟重要的發展趨勢和成長引擎，也是國際社會高度關注的新興合作領域；不過也面臨單邊主義、保護主義的挑戰，中國始終秉持開放合作態度，積極參與全球綠色治理。

他說，中國將從3方面著力，為綠色貿易發展營造良好的國際環境，包括深度參與綠色貿易的全球治理、持續提升高標準自貿區網絡「綠色含量」（例如中國－東協自貿區3.0議定書設立綠色經濟專章）、深化國內改革對接國際綠色標準。

美國總統川普（Donald Trump）、中國國家主席習近平昨天在韓國釜山會晤，討論經貿議題。中國商務部會後發布中美經貿團隊吉隆坡磋商結果，其中一項為暫停實施9日所公布的部分稀土相關物項出口管制措施一年。（編輯：陳鎧妤）1141031