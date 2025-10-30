川習會未提台灣 台學者：美中經貿議題急迫

（中央社記者李雅雯台北30日電）美國總統川普（Donald Trump）、中國國家主席習近平今天在韓國會晤，未提台灣議題。台灣學者表示，雙方會晤時間僅100分鐘，美中經貿議題、科技議題更具有急迫性。

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳30日對中央社表示，川習會晤沒有談及台灣議題，推估可能與受限於會晤時間有關，雙方僅談了100分鐘。

張五岳指出，台灣議題對於北京來說是最關鍵的、最敏感的、最核心的議題，也是美中關係不可踰越的「紅線」，不過這不是當前最迫切的議題。

廣告 廣告

他認為，這次川習會晤時間很短，雙方對於最迫切的經貿、科技等議題進行討論，沒有談及台灣議題是可以理解的；對於北京來說，目前美中關係暢通，美台關係也沒有走到恐引爆兩岸關係的地步，北京在台灣議題上沒有急迫感。

張五岳提到，目前美中能夠維持良性對話，尤其是能舉辦元首會晤；川普二次入主白宮以來，對於美台關係的處理，也沒有出現讓北京跳腳的情況或訴求，川普沒有大打「台灣牌」，其實北京沒有做文章的空間。

張五岳認為，川習在亞太經濟合作會議（APEC）場邊會晤，畢竟還是與正式的國是訪問不一樣，如果明年川普訪問中國或有習近平訪美的情況，在訪問時間很長的條件下，一定會談到台灣議題。

淡江大學國際事務與戰略研究所教授李大中30日對中央社解析，川習會晤前，川普對於是否會提到台灣議題說法較為反覆；會後川普在空軍一號上表示，沒有談到台灣議題，中國官媒新華社稿件也未提及台灣相關論述。

李大中表示，這樣的狀況確實較為罕見，尤其是在元首會晤上，過往經驗為，中國必定會大力重申「紅線」；這次新華社稿件則多提及習近平對於中美關係的大原則、大方向，沒有提到台灣相關論述。

李大中推估，川普會後著重表述彼此達成哪些經貿相關共識，例如美國大豆，亟欲對外呈現「我是滿載而歸的」、有為美國爭取到很多利益的印象；不談台灣議題，也可以塑造出，不是藉由這樣的籌碼去換取共識的氛圍。（編輯：楊昇儒）1141030