川習會未提台灣 台股創高後翻黑！收盤微挫7點收28287點 台積電守住平盤

美國Fed週三宣布降息1碼，美股主要指數走勢分歧。投資人聚焦今日川習會會談內容，台股今日（10/30）早盤開高，甫開盤漲逾200點至28527.68點，續創盤中新高。但9:30過後，指數翻黑急挫。盤中多空交戰，午盤空方大舉進場，台股跌近200點至最低28116點，盤中震幅逾400點。所幸台積電守住尾盤，加權指數終場微挫7.21點，以28287.53點作收，跌幅0.03%。

眾所矚目的川習會在韓國釜山登場，美國總統川普於會談結束後，隨即搭乘空軍一號離境返美，並在專機上透露雙方達成的多項協議，包括對中國加徵的芬太尼關稅自20%減至10%，即對中國整體關稅自57%降至47%；中方則將解除稀土出口管制，且會立刻恢復採購美國大豆。川普也表示，與習近平完全未談及台灣問題。

美國聯準會（Fed）昨宣布降息1碼，但Fed主席鮑爾暗示如果沒有足夠的經濟數據支撐，Fed可能會在12月暫停降息。美國科技巨頭財報表現亮眼，盤後股價各有漲跌。AI巨擘輝達週四股價續揚2.99%，以207.04美元作收。台積電ADR同步小升1.18%。

權王台積電昨創下盤中、收盤新高。早盤以1515元開出，最高漲15元至1520元，股價續締新猷。但9:30過後，賣壓湧現，股價急挫，盤中最低跌至1500元。經過尾盤一波拉抬，最後一盤湧入5,823張賣單。終場驚險守住平盤價1505元，單日成交張數達2萬7,786張，公司市值維持在39.03兆元。

主要權值股漲跌互見，台達電收盤重挫4.72%，以1010元作收。廣達、國泰金、中華電、中信金同步小挫。日月光投控漲了1.81%，收在225元。緯穎、智邦漲近半根，股價各以4300元、1020元作收。鴻海、聯發科、富邦金、兆豐金、聯電皆小幅上揚。

此外，市場傳出航運業有望迎接關稅調降，北美運價全面喊漲，還有國際航商下月起醞釀調漲3成運價。貨櫃三雄股價今日同步上揚，萬海直奔87.4元漲停價至收盤。而陽明盤中最高漲到61.3元，收盤時漲了6.19%，以60元作收。長榮盤中最高漲至201元，收盤漲了3.16%，以196元作收。

記憶體族群連漲多日後，今日漲勢稍歇，部分個股翻黑。旺宏昨召開法說會，公布第三季每股虧0.47元，已連9季虧損，董座吳敏求承諾11月將「重出江湖」，在1年內做出成績；但仍無法緩解投資人疑慮，旺宏股價今日開盤不久即重挫至34.65元跌停價，直至收盤。華邦電、南亞科則於平盤附近震盪，華邦電收盤漲2.22%，收在55.2元，仍被證交所列為處置股。南亞科收盤小漲1.13%，以134.5元作收。力積電漲幅達2.48%，股價收在33.05元。

觀察各上市類股走勢，傳產股漲少跌多，以航運股漲逾3%最多，機電股亦漲近2%；但紡織、生化、化工、生醫股皆跌逾1%，其他傳產股漲跌幅較小。電子股包括光電、電零、資服3大族群皆跌逾1%，電腦週邊、網通、其電股小漲。金融股收盤小跌0.12%。

今日總成交值達6146.6億元，成交張數936萬張。委買張數2188萬張，委賣張數1311萬張。

