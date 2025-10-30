川習會未提台灣！外交部：台美有密切溝通管道
美國總統川普和對岸領導人習近平，睽違六年相見，但卻未提到台灣。對此，外交部強調，持續密切關注美中高層的互動情形，台美間互信友好，溝通管道暢通。同時間外交部長林佳龍則是在立法院備詢時，加大抗中力道。
時隔六年面對面，對岸領導人習近平，致詞主動提3次「電話外交」，這時美國總統川普疑似翻看翻譯機，而川普送完習近平，對方車門還沒關，川普就頭也不回，用手比劃手勢離開，川習會落幕，結果卻隻字未提台灣，我外交部看法，與早上部長受訪態度一致。
外交部長林佳龍：「我們當然密切關注美中的會談，我們對台美關係有信心，那也有密切的溝通管道。」
面對美中高層互動情形，外交部強調密切關注，不只如此在川習會見當下，林佳龍立院備詢，更加強抗中力道。
立委羅美玲vs.外交部長林佳龍：「中共對於所謂的長臂管轄或跨境鎮壓，也包括其他國家的人，這種威脅是引起全世界，大家都是認為是一個威權擴張。」
外交部長痛批中國跨境威脅，還有擾亂印太秩序！
立委羅美玲vs.外交部長林佳龍：「有作用力就有反作用力，這個對中共也沒有好處啦，這個就是一個破壞既有規則基礎的國際秩序，一個麻煩製造者。」
尤其此刻中共重慶公安局還聲稱，要立案調查民進黨立委沈伯洋，涉嫌分裂國家。
立委羅美玲vs.外交部長林佳龍：「他不是單純的法律戰，他是一個所謂的三戰合一的混合戰，他這個東西想要不戰而屈人之兵，想要從內部瓦解我們。」
我方堅定站穩，守護家園決心，隨著川習會結束，未來台美關係是否邁向更一致步伐，川習兩人互動，牽動台海局勢變化。
