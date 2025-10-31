川習會未提台灣！學者曝「不談就是種信號」 川習各自盤算揭秘

政治中心／林昀萱報導

2025年川習會。（圖／翻攝白宮官方YT）

美國總統川普與中國國家領導人習近平30日在南韓金海空軍基地進行會談，「川習會」歷時約1小時40分鐘結束，後續影響受到全球關注。川普透露會中完全沒有談到台灣問題，對此，旅美教授翁履中直言，「不談」本身就是一種信號。

翁履中認為此次川習會看似氣氛熱絡，實則更像一場「確認會」，而不是一次試圖「突破」的峰會，雙方各自帶著劇本上場，兩人都各取所需，拿回一些政治資本，但真正的結構性矛盾完全沒動，「川普要成績，北京給面子」。他認為，此番會談北京給了川普一點「面子」，卻沒給他真正的「籌碼」，台灣議題沒說出口不代表不存在。

廣告 廣告

翁履中直言：「對了解中美互動的人來說，『不談』本身就是一種信號。」對北京而言，當前首要任務是「穩定交流氣氛、重塑國際信任」，既然中國對自身國力更有信心，就不急著拿台灣議題開刀。對川普而言，台灣是「高風險、低收益」的話題，一旦處理不好，會得罪北京、又引起台北緊張，不如避談。所以，雙方選擇「經濟優先、政治延後」的互動，也是一種暫時的「戰略冷卻」。北京要維穩市場，華府要避免摩擦。這次川習會的真正目的，是「止血不對抗、降溫不退讓」。

官方表示，川習會未提台灣仍引起多方討論。（圖／翻攝自Pixabay)

翁履中提醒，作為政策決策者，面對國際局勢，台灣只能針對最壞的情況做好準備，而不是只討論最樂觀的劇本。北京的沉默，也可能是一種戰略耐心。它未必是退縮，而是選擇「等對手自亂」。當中國的戰略節奏進入「穩步推進」階段，它或許認為，等美國陷入內部政治混亂或選舉焦慮，再提出要求，籌碼反而更大。「所以，不提台灣，不是放棄；而是把這張牌留到更有利的時刻。」他為睽違六年的川習會下「短期止痛，長期拉扯；經濟降溫，政治升溫」的註解，芬太尼、大豆、稀土這些議題都只是可交易的籌碼；而科技、軍事、台灣問題，才是無法交易的矛盾。

翁履中點出這場會談的本質，是兩大強權「換了一種不著痕跡的對抗方式」，讓外界去揣測美中競爭。「這場競爭沒有結束，也不太可能這麼快分出高下，但雙方進入了『帶笑的冷戰』階段。川習各自笑容背後，盤算的都是雙方該如何延續這場拉鋸。」

更多三立新聞網報導

王子生日文早埋伏筆！「第13張照」藏和粿粿定情日 網驚：太明目張膽

川習未討論台灣 美前官員推測「2原因」對台有利

偷吃十二女！北教大「型男教授」後宮遍全台 校長老師學生成不倫獵物

林佳龍「這個階段」為何該挺林岱樺？黃暐瀚揭其中緣由：一點都不驚訝

