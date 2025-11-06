川習會未提台灣 學者：反映美中競爭中權力結構的差別

美國總統川普(Donald Trump)二度當選總統滿一週年，開南大學與中央廣播電台合辦「川普2.0當選週年 美中台日關係分析」座談會，邀請多位學者探討川普第二任期的亞洲外交對台灣的影響。川普剛結束他第二任期中首度的「川習會」，會談中並未提及台灣，學者認為，在美中友好的表面氛圍下，這其實反映了雙方在競爭中權力結構的差別。

台北海洋科大通識教育中心助理教授吳瑟致觀察分析，這次川習會整體氣氛為「禮貌掩飾的對抗」，儘管彼此互相吹捧，但實際上對抗關係並未減緩。川普展現主動設定議題的能力，與中國國家主席習近平會面前就公開強調「台灣就是台灣」，並先和日本新首相高市早苗會面，以此表態因應中國的軍事擴張。

吳瑟致說，習近平的表現相對矛盾而被動，他既不能不出席，但又無法主導這次川習會的議事規則或議程，導致台灣議題完全從這次會談中消失，這呈現的其實是美中雙方權力結構上的差別。

吳瑟致分析，美中在經貿方面目前呈現的是依存與對抗同時並存的關係，因為美中之間的矛盾早已不是單純的貿易爭端，而是制度與權力的全面競爭。吳瑟致說：『(原音)那制度與權力的競爭，在美中之間它所呈現的是，川普希望透過強制的重構，而不是完全的這個所謂封鎖的方式來去處理美中關係。這樣所呈現出來的，它形成的是一種選擇性的脫鉤。』

吳瑟致表示，美中選擇性脫鉤，呈現出來的是兩國都不希望雙方的衝突升級為軍事衝突，但同時也不希望對方在互動過程當中得勢，這就形成了「競爭可控、合作有限」的現象。

國防大學中共軍事事務研究所所長荊元宙則表示，川普亞洲行談稀土、談晶片，這反映的其實是東北亞地區，經濟安全與軍事安全相互交錯的特徵，因此確保經濟安全，就等同確保美國的國家安全。

在此一背景下，台灣如何在經濟和安全戰略方面持續加強與國際的合作，在美中競奪主導國際秩序的互動中加強自己的優勢，這將是台灣的挑戰，也是機會。