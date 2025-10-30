川習會未提台灣 江啟臣曝隱憂：雙方未談不代表不重要

立法院副院長江啟臣。（摘自江啟臣臉書）

中國大陸國家主席習近平30日10時在韓國釜山與美國總統川普舉行會晤，雙方會談歷時約1小時40分鐘後結束，未談台灣。立法院副院長江啟臣認為，「台灣議題」不見得成為干擾美中貿易談判的因素。但雙方未談，不代表不重要，AIT新任主席仍懸缺，國安高層應審慎評估目前台美關係之變化及發展。

江啟臣表示，此次川習會討論議題集中在雙邊近期不斷協商的「對等關稅」、「稀土管制」、「農產品採購」等經濟議題，除烏俄戰爭外，未觸及其他，例如晶片、科技、台灣、區域安全、軍事等敏感議題，換言之，今天的川習會應該是對10月26日雙邊在吉隆坡貿易談判成果的再確認，雙方在表面利益妥協，但結構性問題未解。

江啟臣表示，日前美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）在以色列飛往卡達的專機航程中回應媒體表示：「美國不會為了達成與中國貿易協定，而以「放棄台灣」作為交換條件。」今天的川習會也顯示，的確「台灣議題」不見得成為干擾美中貿易談判的因素，美中可以暫時忽略台灣，尋找到相互妥協的空間。

江啟臣再說，但雙方未談，不代表不重要、不存在；然而，讓人懷疑及擔憂的是，美AIT主席羅林伯格（R. Nicholas Rosenberg）離職至今，AIT竟尚未甄補新主席，換言之，「台灣」除了晶片，是否其他議題，例如安全，在川普心中的重要性順位相對較後，華府對台灣議題之討論與認知是否產生變化，國安高層接下來應有密切觀察並掌握，審慎評估台美關係之未來。

江啟臣再說，若華府此次可以為了國內經濟略過此議題，甚至面對中共對台作為給予一定程度的容忍，則「台灣議題」在華府人士的考量及川普心中的份量是什麼？國安高層應審慎評估目前台美關係之變化及發展。

江啟臣也表示，川習會後，雙方對下次的會面訂出一個具體的時程規劃及模式，說明雙邊皆有意透過「最高層對話」，直接確認彼此的國家利益，一些談判桌上的決定，也都可能在會後就「立即生效」，對於美中高層互動產生的對台影響，國安高層恐必須要做到即時的掌握和回應。

江啟臣表示，雖然川普「12」分滿意，但川普總統下周將開始面對最高法院對「對等關稅」的言詞辯論，這項判決也將影響川普「對等關稅」未來之走向，若川普敗訴，關稅將恢復原狀，若川普勝訴，尚未完成關稅談判的台灣，續受對等關稅之影響，不論如何，甚至在判決前，我政府仍應積極爭取有利之談判成果。

