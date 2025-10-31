川習會未提台灣 矢板明夫揭「對台灣有利」：中國想換美國表態未成功
全球矚目「川習會」30日在南韓釜山登場，雙方在持續約一個半小時後結束，會中並未提及台灣。印太戰略智庫執行長、日本資深媒體人矢板明夫分析，這對台灣來說，可以說是一個「利好」。他強調，美國總統川普不表態，就說明支持台灣的態度並沒有變，若習近平要想在台灣海峽「搞事」，不得不掂量美國的反應。
矢板明夫30日在臉書發文指出，美國總統川普30日與中國習近平國家主席進行會談。會談後，川普發文報告了會談的成果：「1、中國開始買進大豆、高粱等農產品，我們的農民將會非常高興！農民們應該立即出去購買更多的土地和更大的拖拉機。感謝習主席！2、中國同意在今後一年、繼續公開且自由地提供稀土、關鍵礦物、磁鐵等。3、中國已堅定地聲明，將努力合作阻止芬太尼流入美國，協助終結芬太尼危機。4、中國同意開啟採購美國能源的程序，可能出現超大規模採購阿拉斯加州石油和天然氣。」
川普強調：「今天達成的這些協議將為數百萬美國人帶來繁榮與安全。」作為回報，美國同意對中國降低10%的關稅。可以說，這場會談雙方都取得了一定的成果。不過，矢板明夫認為，對美國來說，成果更大一些，因為，對中國的關稅是美國臨時加上去的，今天降下來，明天還可以加上去。而且加多少或降多少，都是川普隨口說了算。
矢板明夫進一步說，但中國需要付出的就不同了，從美國買大豆、買石油都需要花真金白銀，阻止芬太尼進入美國，也可以幫助美國解決實質上的社會問題。還有中國出口美國的稀土管制延期一年實施，為美國爭取了寶貴的時間。他認為，有了一年的準備時間，美國從別的國家購買稀土以及自己開發稀土，就很有可能變得「從從容容、游刃有餘」了。
矢板明夫並指出，「川習會」沒有談到台灣問題。對台灣來說，可以說是一個利好，俗話說：「沒有消息就是好消息」。據報導，中國這次對美國做出一些讓步，是想換取川普總統在對台灣問題上的表態，例如「不支持台灣獨立」等等。但是，川普沒有買單。會談前他說了「台灣就是台灣」，認為沒必要和中國溝通這個問題。
矢板明夫強調，美國不表態，就說明支持台灣的態度並沒有變。習近平要想在台灣海峽搞事情的時候，不得不掂量一下美國的反應。
