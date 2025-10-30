川習會未提台灣 美中經貿休兵非和解1／睽違6年會晤！ 川普讚習近平：偉大國家領導人

千呼萬喚始出來！美國總統川普與中國國家主席習近平，今天在南韓釜山舉行峰會。首先，很多人都注意到一個很有趣的現象。是氣勢不能輸嗎？2017年這兩人見面的時候，習近平明顯比川普矮，但今天這兩人再度碰面的時候，習近平看起來跟川普是一樣高！是習近平這幾年突然長高了，還是他在鞋子裡墊了什麼東西，讓自己看起來更加人高馬大？這我們可能永遠不會知道了。另外，今天也出現一個很有意思的現象：川普宣稱他和習近平是朋友，但習近平則是在談話時強調「中國與美國是朋友」。這場會談歷時約1小時40分鐘便結束，兩人一同走出會場，面帶微笑，並在分別時再次握手，進行簡短交談。

美國總統川普主動伸出手問好，同時輕拍了中國國家主席習近平的背。美國總統 川普 vs. 中國國家主席 習近平：「很高興見到你。很高興再次見到你。」兩個人持續握手26秒。睽違6年的川習會，30號在南韓釜山登場。川普多次以「老朋友」相稱，讓現場氣氛少了火藥味，反倒顯得格外融洽。

美國總統 川普：「我們今天的會談一定會非常成功，毫無疑問，但他是一位非常強硬的談判者，這可不是好事。」開著玩笑的川普，還又拍了習近平的背。對比之下，習近平相對沉默，表情沒有太大的變化。兩人隨即進入到雙邊會談。川普神情明顯緊繃，不如過去輕鬆自在，似乎凸顯出川習會的重要性與壓力。

美國總統 川普：「習主席是偉大國家的偉大領導人，我相信我們之間，會建立長久而美好的關係，能與您同在是我的榮幸。」川普以簡短的「誇誇客套話」開場，時長35秒。不過習近平發言更長，講了3分26秒，內容也更具分量。

中國國家主席 習近平：「由於兩國國情不同，我們並非在所有問題上都能看法一致。作為世界前兩大經濟體，出現一些摩擦是很正常的。」這次「川習會」，中美各派6名高層參與談判。美方代表為國務卿盧比歐、財政部長貝森特、商務部長盧特尼克等人。中方代表包括外交部長王毅、國務院副總理何立峰、中共中央政治局常委蔡奇等人出席，顯示這場會談主要由雙方的經濟與外交團隊主導。

新加坡國立大學政治學系副教授 莊嘉穎：「這場會談釋放出的整體氛圍相當正面。」會議歷時約1小時40分鐘結束，川習雙方神情輕鬆，走出會場後再次握手，川普還在習近平耳邊說悄悄話，隨後習近平上車，川普也登上空軍一號，在登機前對外揮手致意。不過韓媒指出，這場會談形式相當匆促，恐怕還是難達成任何重大協議。