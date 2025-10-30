川習會未提台灣 美中經貿休兵非和解2／川習會未提台灣！ 川普：沒談、新華社通稿隻字未提

川習會落幕後，美國總統川普表示，對中國商品徵收的關稅稅率，將調降到47%，換取北京恢復採購美國大豆。另外，美國對中國的芬太尼關稅砍半，從20%降到10%；而稀土問題這個詞彙，基本上已經暫時消失了。川普大讚中國國家主席習近平是卓越的領袖，對這場川習會，滿分10分，他給了12分。至於台灣問題，川普說完全沒提。同樣的，中國官媒新華社發的新聞稿，也是通篇隻字未提「台灣」。

記者問：「會不會提到台灣？」根本神默契。記者拋出敏感問題，美國總統川普、中國國家主席習近平秒轉頭。川習心照不宣、已讀不回，難道是怕破壞現場和諧？世紀川習會，川普說台灣完全沒被提及。而根據新華社通稿，習近平表示，中美雙方應該多看合作長遠利益，隻字未提台灣。

但芬太尼這一題，川普大聊特聊。美國總統川普說：「如各位所知，我之前對中國課徵20%關稅，原因是芬太尼流入的問題。根據他（習近平）今天的表態，我決定將稅率降低10%。關於稀土問題，一切都已解決。」川普在回程的空軍一號宣布，即刻起，芬太尼關稅從20%降到10%。「稀土問題」這個詞，也暫時從美國詞彙中消失。

美國對中國商品徵收關稅稅率，將從57%調降到47%，北京也將恢復採購美國大豆。美國總統川普表示：「我們在許多事項都達成一致。大量、非常龐大的黃豆和其他農產品，（中國）將會立刻開始採購，立刻開始。」一小時又40分鐘的川習會，滿分10分，川普給出了12分。川普說：「謝謝大家，這是偉大的成功，也是偉大的榮耀。他（習近平）是一位強大國家的卓越領袖，我對他有著巨大的尊敬。」

川普猛灌迷湯，甚至還預告「川習會續集」。川普表示：「我們同意，我將在明年四月訪問中國，而他在某個時間會回訪美國。地點可能在佛羅里達棕櫚灘或華盛頓特區。」國際危機組織資深分析師 William Yang 認為：「如果中國能在沒有美國干預的情況下，跟輝達達成某種協議，那將對中國人工智慧發展帶來巨大助力。」、「我認為最有可能引發新一輪貿易戰導火線，顯然是雙方的出口管制。」國際危機組織分析師表示，美中手中各握有半導體跟稀土王牌，美中角力恐怕還是未完待續。