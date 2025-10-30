川習會未提台灣 美中經貿休兵非和解3／白宮幕僚雙姝現身慶州街頭 個人社群曬戰利品

白宮新聞祕書李威特（Karoline Leavitt ）。（路透社）

美國總統川普亞洲行落幕，他的兩位核心幕僚也成為焦點。白宮新聞祕書李威特與新聞聯絡顧問馬丁，把握時間在韓國逛街大採購，順便觀察韓國保守派遊行。另外，中國也以最高規格保衛習近平的人身安全，四名最內線的中南海貼身保鑣以「肉身護車」，保持最高戒備。

四名身高超過180公分、表情精悍的中南海貼身保鑣，肉身護車護送習近平離開，他們是受過嚴格訓練的中國特種部隊成員，身手高強、思維敏捷。如果殉職，將被追晉為「烈士」，遺屬除了可獲豐厚撫恤金外，還享有各種優惠。川習會順利落幕，外界除了關注兩大強國之間的政治角力，也有不少花絮引人注目。

白宮新聞秘書李威特還抽空去採買韓國美妝保養品，事後更在社群網站上曬出13樣戰利品，包含面膜、護唇膏、精華液、防曬乳，全都是韓國品牌，只能說李威特很懂買。YTN新聞主播表示：「這也不難理解，因為韓國的保養品在美國掀起熱潮，市場規模甚至超越中國和日本。就連白宮發言人也是，面對韓流美妝的魅力實在無法錯過。28歲的李威特，其實私下也跟普通美國女生一樣，對韓國美妝毫無抵抗力。」她也被南韓YouTuber拍到，與新聞聯絡助理馬丁現身慶州街頭，站在路邊觀看一場保守派團體集會遊行。

不僅川普幕僚吸睛，南韓總統李在明送出的「新羅金冠模型」也引發媒體熱議。TV朝鮮新聞主播說：「而幾天前聽說這件作品是要送給川普總統的禮物時，他嚇得差點跌倒，因為外交部一開始並沒有說這是要送給川普的禮物。」韓國電視台採訪製作這頂金冠的工匠，他表示是韓國外交部委託他打造金冠，完全手工製作，一點一滴，花了將近一個月的時間才完成。後來才得知竟然是要致贈給美國總統川普，讓他驚呼「這是家族榮耀」。