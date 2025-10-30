川習會未提台灣 美中經貿休兵非和解4／川習會前大突襲！ 川普宣布美國「重啟核武試驗」

在美中領袖見面的同時，今天川普自己也成了新聞焦點。因為他突然發文表示，已經指示五角大廈展開「核武測試」，更點名中國及俄羅斯的核武數量。另外，APEC 東道主南韓也獲得美方同意，將獲得技術分享，打造「核動力潛艦」。

美中領袖川習會，雙方開場友好寒暄後，記者問出這一題。記者問：「川普總統，您為什麼改變了核計畫？為什麼您打算進行更多的核試驗？」川普僅回應：「謝謝，非常謝謝。」川普與習近平之後閉門會談，不知道有沒有延續核試驗話題。但這不是記者胡亂炒作或挑撥，因為川普選在川習會登場前發文寫下：由於其他國家的核試驗計畫，所以指示「戰爭部」在平等的基礎上，開始美方的核武測試。

重點在於，美國目前核武數量居冠，俄羅斯第二，中國遠遠落後排名第三，但五年後可能追上美俄兩國，全球核武軍備競賽恐怕只剩鳴槍，而川普這趟 APEC 南韓行，「核能力」不是第一次被提起。南韓國家安保室室長魏聖洛表示：「隨著北韓核問題等局勢的變化，川普認同南韓可能需要發展核動力潛艦。」美國同意分享核動力潛艦技術，美韓雙方會在美國費城打造潛艦。

根據外媒報導，南韓之所以打動美方，是強調希望發展採用核動力的攻擊型潛艦，並非搭載戰略核武的潛艦，目標為強化對北韓和中國水下活動的監控能力，那核潛艦怕海嘯嗎？俄羅斯總統普丁說：「海神的威力，甚至遠遠超過我們最先進的洲際飛彈薩爾瑪特。」俄方聲稱已成功測試「海神」核動力超級魚雷，有分析指出，海神能引發巨大放射性海嘯，海神射程一萬公里，能夠搭載一枚兩百萬噸級的核彈頭，俄羅斯大秀核肌肉，川普亞洲行也來核宣示，隔空較勁，氣勢不能輸。